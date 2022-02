Mercedes, Russell depone le armi: il messaggio lanciato ad Hamilton

Russell non nasconde l’euforia dopo l’esordio con la Mercedes a Silverstone e sul suo rapporto con Hamilton rivela un dettaglio importante.

Alla fine il team principal Toto Wolff ha deciso di concedere proprio a lui l’onere/onore del battesimo. Appena nominato titolare dopo una militanza nel vivaio Mercedes cominciata nel 2017, George Russell ha così avuto la possibilità di inaugurare la stagione 2022 della Stella, portando al debutto su un circuito di Silverstone inzuppato dalla pioggia caduta in nottata, la W13 ad effetto suolo, fresca di presentazione.

Come riferito dallo stesso pilota di King’s Lynn ancora a caldo, il vento forte ha creato non pochi problemi, ma ciò nonostante il programma previsto è stato portato a termine.

“All’accensione del motore mi è venuta la pelle d’oca“, le sue parole in un video diffuso sui social della scuderia. “La macchina l’avevo già provata al simulatore, visto molti disegni e partecipato a parecchie riunioni, ma non c’è niente di meglio che scendere in pista”.

La risposta avuta è stata soddisfacente e stando al commento del #63 la realtà avrebbe incontrato i dati virtuali. “Ci sarà da affrontare un continuo processo di apprendimento, ma a mio avviso siamo in buona posizione in vista di Barcellona”, ha sottolineato quasi a voler avvisare i rivali, Red Bull su tutti.

‘Goosebumps.’ ❤️ Debriefing George’s first day with the W13. 🙏 pic.twitter.com/Q1yPOPt6b4 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

F1, George Russell senza timore per Hamilton: ecco il suo obiettivo

Russell – Hamilton, la nuova coppia Mercedes scoppierà?

Ammesso un certo raffreddamento nel rapporto con Lewis, almeno dal momento del proprio approdo in F1, il 24enne ha sostenuto che da qui in avanti i loro percorsi saranno sinergici e orientati al bene della squadra.

“Mi stupisce vedere una persona così talentuosa e di successo come Ham continuare a lottare per migliorarsi. Penso che andremo d’accordo“, ha considerato desideroso di studiarne i segreti e imitarne il rendimento in abitacolo.

F1, Russell e le ansie sullla nuova Mercedes: ecco il 2022 a cosa servirà

A questo proposito replicare i risultati del connazionale potrebbe non essere così immediato o scontato. “Il mio obiettivo principale è quello di assicurarmi un gruppo di lavoro capace di sviluppare l’auto nella giusta direzione, in modo da poter progredire. Io e il mio compagno dovremo collaborare senza farci la guerra a vicenda. Ciò che conta è che la nostra auto sia la più veloce in griglia“, ha chiuso con una lezioncina che sembra arrivare dai piani alti.