Massa avverte la Ferrari e i suoi piloti: “Ci vuole rispetto”

In una intervista alla Gazzetta dello Sport, Massa ha lanciato un messaggio chiaro alla Rossa e a Leclerc e Sainz.

In attesa di capire quale sarà la Ferrari del 2022, intanto a Maranello qualche certezza c’è. Magari poche, ma una di queste riguarda i piloti: Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. La coppia della Rossa infatti è tra le migliori in griglia e i risultati della scorsa stagione sono lì a dimostrarlo. Almeno per lo spagnolo, che ha ottenuto quattro podi e il quinto posto in classifica generale, in pratica il migliore dei “normali” alle spalle delle imprendibili Mercedes e Red Bull.

Meno bene è andata al monegasco, che ha forse sentito la pressione in alcune circostanze, in particolare del nuovo compagno di box. Due pole a Monaco e Baku a cui però non sono seguiti risultati importanti la domenica. Ed è su questo che dovrà lavorare, perché il talento c’è e lo abbiamo visto negli anni scorsi.

Massa esalta i due piloti Ferrari

Se c’è qualcuno che sa come si vive all’interno della Ferrari è Felipe Massa. Primo prodotto della Rossa, ancor prima che nascesse l’Academy che oggi sforna ogni anno dei talenti, vedi Leclerc, di sicuro sa cosa vuol dire la pressione che può vivere un pilota che guida una macchina così importante.

Cresciuto all’ombra di Michael Schumacher, ha sfiorato nel 2008 il titolo, che poi andò solo nel finale a Lewis Hamilton dopo un clamoroso GP del Brasile, comunque vinto dal pilota Ferrari. Fu quella la sua grande opportunità che non venne colta. Ma il brasiliano, nelle sue stagioni in rosso, difficilmente ha deluso.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massa non ha avuto difficoltà nell’ammettere che se c’è un pilota che lo ha sorpreso lo scorso anno è stato quel Sainz che, a detta di tutti, non era la miglior scelta da fare per affiancare uno come Leclerc. Non aveva la stoffa, il pensiero di tanti. E invece i risultati hanno dato ragione all’iberico, che è stato esaltato anche dall’ex pilota Ferrari, che ha ammesso come preferisse in un primo momento Daniel Ricciardo, ma che poi si è dovuto ricredere in fretta.

E in effetti il nome di Ricciardo nel 2020 era tra i più ricercati, visto che l’esperienza in Renault era agli sgoccioli. La Ferrari tentò anche un approccio ma alla fine decise di puntare su Sainz. E ha avuto ragione. “Carlos si è dimostrato davvero bravo: un lavoratore, motivato, preparato fisicamente”, ha spiegato Massa, secondo cui la coppia con Leclerc è la migliore su piazza al momento. Poi ha avvisato i vertici di Maranello e i due piloti: “Uno viene alla Ferrari per provare a vincere, non per una operazione simpatia. Tutti e due poi devono rispettare la squadra e questo credo lo abbiano fatto finora“. Insomma occhio perché alla Ferrari si deve andare forte. Ma servirà anche una macchina che permetta questo ai piloti.