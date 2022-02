Incidente per Bayliss: ecco quali sono le sue condizioni

Dopo neppure una giornata di test in Portogallo Bayliss, impegnato in SSP, è stato costretto alla resa. Ecco cosa è successo al figlio del mitico Troy.

I test della Supersport che si stanno svolgendo sul circuito di Portimao sono durati il tempo di un amen per Oli Bayliss. Attorno alle 12 di martedì, ovvero dopo appena mezzo turno, il pilota del team Barni Ducati è stato protagonista, o meglio vittima, di un violento highside.

Finito rovinosamente a terra, l’australiano ha impattato con la caviglia che si è immediatamente gonfiata.

Troy Bayliss avvisa il figlio Oli: “Nel Mondiale Supersport non sarà facile”

Tutto da rifare per Bayliss

Convinto di poter sfruttare la due giorni a disposizione sul tracciato portoghese per conoscere meglio la sua Panigale V2 955, il figlio d’arte si è trovato invece a gestire un altro genere di prova.

Poco prima dell’ora di pranzo è infatti avvenuto l’imprevisto che di certo andrà a compromettere il suo avvicinamento alla stagione, al via il prossimo aprile da Aragon. Caduto in curva 5, il giovane pilota è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale di Faro.

Lì, dopo analisi approfondite gli è stata riscontrata la frattura composta del malleolo laterale destro. Al momento non è chiaro quali potranno essere i suoi tempi di recupero. Di certo è alquanto improbabile che possa già rimettersi in moto in Algarve.

L’ingaggio di Oli in Ducati è stato ragione di molto clamore mediatico nei mesi scorsi. Come dichiarato all’annuncio del contratto dall’amministratore delegato Claudio Domenicali un cognome di quel peso fa bene al marchio, così come alla categoria.

Dopo sette anni dall’addio a Borgo Panigale di Troy, campione ammiratissimo e piuttosto popolare per il suo modo di approcciare la competizione, a volte in maniera estrema, da vecchi tempi, si rivedrà, quindi, in azione, un Bayliss.

Oli Bayliss nel Mondiale Supersport con Ducati: la conferma ufficiale

Per quanto riguarda invece la casa emiliana, va sottolineato come il suo rientro nella SPP sia stato agevolato dal nuovo regolamento che permette di schierare moto di più cilindrate.