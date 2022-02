Ferrari, svelato un dettaglio della F1-75? Sarà una rivoluzione (FOTO)

A meno di due settimane dalla presentazione ufficiale, suoi social la Ferrari mostra una piccola sezione dell’anteriore della nuova F1-75.

Cresce l’attesa e l’emozione in vista dello svelamento della Rossa che accompagnerà Charles Leclerc e Carlos Sainz nel campionato 2022 di F1. Il giorno X sarà il 17 (bando alle scaramanzie), e le domande attorno alla nuova monoposto sono già tante. Che estetica avrà? Ma soprattutto, sarà in grado di battere in competitività la SF21?

Considerato che nel 2020 ha chiuso il mondiale in sesta piazza e lo scorso in terza, la Ferrari dovrà perlomeno salire di un gradino o confermarsi come migliore del resto del gruppo. E qui c’è l’intoppo. Se per diversi mesi il boss Mattia Binotto aveva parlato di una Scuderia in grado di battersi per il mondiale approfittando della rivoluzione tecnica che sulla carta dovrebbe livellare le prestazioni, sull’ultimo si è rimangiato il tutto ipotizzando solo qualche vittoria di gara.

Il mistero del post su Twitter Ferrari

Che dunque, l’appuntamento per il titolo vada ancora procrastinato? Solo la pista ce lo potrà dire, ma da zona Modena stanno facendo di tutto per mitigare le speranze. Il gap da Mercedes e Red Bull è ancora ampio e in più la stagione che sta per partire potrebbe presentare un’incognita non indifferente che riguarda i carburanti. Il bio-fuel va a limitare la potenza del motore, ciò significa che la Ferrari, già con un handicap importante da questo punto di vista, potrebbe vedere la forbice allargarsi ulteriormente.

In ogni caso, giusto per incuriosire i fan e aumentare l’acquolina in bocca, gli addetti alla comunicazione del team hanno pubblicato un immagine in rendering della nuova macchina.

In realtà il focus è solo su una parte dell’ala anteriore, dotata di un look particolarmente aggressivo e abbastanza in accordo con il prototipo mostrato dalla FIA a Silverstone lo scorso luglio. Ma siamo davvero sicuri che sarà così? La stessa squadra modenese ci fa intendere che potrebbe trattarsi di uno scherzo.