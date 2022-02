Valentino Rossi, salta il primo test con Audi? Il motivo è incredibile

Tra pochi giorni Valentino Rossi è atteso dal primo test 2022 con l’Audi del team belga WRT. Ma il quasi 43enne rischia di dover saltare le prove.

Ancora pochi giorni e la nuova avventura sulle quattro ruote di Valentino Rossi avrà inizio. Il campione di Tavullia dovrà effettuare un test con l’Audi del team belga Wrt, prima dei test ufficiali previsti ad inizio marzo sul circuito francese del Paul Ricard. Ma potrebbe saltare il primo appuntamento al volante per motivi familiari.

Infatti a giorni potrebbe nascere la sua primogenita, l’arrivo sembra previsto tra il 14 febbraio, giorno del suo onomastico, e il 16 febbraio, giorno del suo 43° compleanno. “i Test sono stati fissati con l’Audi per il 14 febbraio, ma potrei non esserci: la bambina dovrebbe nascere in quei giorni”, ha spiegato nella recente intervista a Radio Dee-Jay.

Valentino Rossi salta il primo test?

Per il Dottore sono giorni di calma apparente. Si gode un po’ di tranquillità prima che la sua vita privata subisca una netta rivoluzione con l’arrivo di una nuova componente. Ancora segreto il nome della nascitura, ma Valentino e Francesca hanno le idee ormai chiare e verrà annunciato solo al momento della nascita. All’età di 43 anni l’ex pilota MotoGP diventa papà e non è da escludere che a breve possa progettare anche il secondo figlio: “Ci diamo un’altra possibilità”.

Intanto a Sepang hanno preso il via i test della classe regina, dopo tanti anni Valentino Rossi non è ai box per provare la nuova moto. Non avverte troppa nostalgia, del resto non c’è una diretta TV… Ma il 6 marzo potrebbe essere diverso… “Vedremo allora come mi sentirò. Ma sono contento della mia scelta, era il momento giusto di prenderla. Pensare ora di ricominciare e ripartire in giro per il mondo, facendo 21 gare sempre a tutto gas, è molto dura. Comincio ad avere una certa età, quindi va bene così”.

Ma inizia un nuovo capitolo professionale nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. “Il primo test sarà il 14 febbraio, a San Valentino, ma potrei non esserci perché bisognerà capire quando Francy partorirà la bambina – ha aggiunto il nove volte campione del mondo -. Ormai siamo agli sgoccioli. Abbiamo già scelto il nome, ma lo diremo solo quando nasce. Manca poco, circa una decina di giorni. Non so bene cosa aspettarmi”.