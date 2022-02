Razgatlioglu, doppia pressione nel 2022: Jonathan Rea spiega perché

Rea lancia la sfida a Razgatlioglu per il Mondiale Superbike 2022: vuole tornare campione.

La sconfitta del 2021 non gli ha fatto certamente piacere, ma Jonathan Rea ha grandi motivazioni per il prossimo campionato Superbike. Vuole riprendersi il trono della categoria e in inverno ha lavorato sodo per prepararsi al meglio.

La Kawasaki gli ha promesso miglioramenti sulla Ninja ZX-10RR per dare battaglia a Toprak Razgatlioglu della Yamaha e agli altri avversari. Il sei volte campione del mondo SBK ha anche un contratto in scadenza a fine anno e nei prossimi anni dovrà definire definire il suo futuro. Si sente ancora molto forte e potrebbe essere in pista pure nel 2023.

Superbike, Jonathan Rea e le pressioni su Razgatlioglu

Rea è carico per il Mondiale Superbike e sa che Razgatlioglu sarà il rivale più difficile da battere, ma non l’unico da prendere in considerazione: “Toprak è un pilota di talento – ha detto a News Letter – ma ce ne sono anche altri in griglia. Sono molto motivato, ho meno pressione perché non si parla di me come favorito a causa del clamore che circonda Toprak. La pressione è su di lui, anche per via del suo futuro in MotoGP”.

Il pilota Kawasaki sente di avere meno pressioni, mentre il rivale ne avrà di maggiori sia perché è il campione in carica SBK sia perché si parla del suo probabile approdo in MotoGP nel 2023. I riflettori saranno soprattutto sul turco, dunque, seppur non si possa certamente ignorare lo status di uno che di titoli ne ha vinti sei consecutivamente.

Johnny crede fortemente di poter riuscire a giocarsi la corona iridata Superbike se le cose fileranno lisce e lui saprà esprimere tutto il suo potenziale: “Non ci sarà solo Toprak, più piloti saranno forti quest’anno. Ma so che se faccio quello che so fare, allora lotterò nuovamente per il titolo mondiale”.

Il rider nord-irlandese di recente ha svolto un test a Jerez e ha avuto modo di provare alcune novità portate dalla Kawasaki. Si è lavorato soprattutto su telaio ed elettronica. La sua Ninja ZX-10RR avrebbe bisogno anche di un nuovo motore, però per adesso deve accontentarsi solo di alcuni piccoli dettagli migliorativi. Il prossimo test a Portimao sarà molto importante per prepararsi alla stagione 2022. Jonny ha chiaro il suo obiettivo e ha già lanciato la sfida a Razgatlioglu.