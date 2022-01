Valentino Rossi, si apre una nuova ipotesi per il futuro?

Valentino Rossi ha deciso e ufficializzato il suo futuro con le auto, ma c’è ancora chi spera di averlo tra le proprie file.

Dopo il suo addio al Motomondiale annunciato al Red Bull Ring nell’estate del 2021, Valentino Rossi si è preso il tempo necessario per decidere il suo futuro. Mettersi al volante delle auto era un pallino annunciato da tempo, ma prima di scegliere la categoria ha voluto riflettere per bene. Si era vociferato di un possibile impegno nel DTM, ci sono stati dei dialoghi, ma alla fine il nove volte campione iridato ha virato verso il Fanatec GT World Challenge Europe.

IL Dottore guiderà un’Audi R8 LMS GT3, ha già una certa esperienza con questo tipo di macchine avendo partecipato a due edizioni della 12 Ore del Golfo. La terza è saltata in quanto costretto all’isolamento richiesto dalle normative anti Covid-19, dopo essere entrato in contatto con una persona positiva. Peccato, poteva essere un’ottima preparazione in vista della sua nuova stagione nelle corse su quattro ruote. Ma in Germania c’è chi continua ancora a corteggiarlo nonostante l’ufficialità del suo nuovo impegno. Il boss del DTM Gerhard Berger ha provato in tutti i modi a convincere Valentino Rossi negli ultimi mesi ma non c’è stato niente da gare.

Valentino Rossi e l’agenda 2022

Il campione di Tavullia ha deciso diversamente, gareggerà nel GT World Challenge Europe nel 2022 con la squadra belga Wrt, centrando uno dei suoi sogni nel cassetto: correre la 24 Ore di Spa. Per il DTM un nome come Valentino Rossi avrebbe fatto molto comodo e non è un mistero. “Sarebbe stato molto bello avere Valentino con noi”, ha detto il manager del DTM Frederic Elsner a Speedweek.com. I responsabili del campionato tedesco sapevano che sarebbe stato difficile arruolare il 42enne ex MotoGP. “Non abbiamo nemmeno esagerato. Rispettiamo la sua decisione e speriamo che possa ancora cambiare idea nel 2023 e che sia pronto a venire da noi”.

Si potrebbe pensare ad avere Valentino Rossi come ospite speciale in un week-end del DTM, ma sembra una ipotesi alquanto improbabile visti i suoi impegni sia da pilota GT3 che da proprietario della VR46 impegnata in classe regina e Moto2. Da parte di Elsner non ci sarà nessuna pressione, ma resta il sogno di poterlo avere tra i box: “Non stiamo spingendo come matti per averlo come ospite e non stiamo cercando di farlo con le buone o con le cattive. Siamo in contatto. Ma siamo in una posizione così buona che non dobbiamo buttare tutto in mare per avere Rossi al via”.