Leclerc cambia sport: il motivo è davvero incredibile (FOTO)

Nonostante la preparazione per la nuova stagione di F1, Leclerc si è messo in gioco per una sera in un altro sport. Con risultati però non eccellenti.

Manca davvero poco ai primi e unici test stagionali della F1. In attesa di vedere le nuove monoposto che correranno nel 2022, i piloti hanno già iniziato da qualche settimana la preparazione fisica. Ma c’è tempo anche per qualche “svago” ed evento particolare. Come per Charles Leclerc.

Nelle ultime settimane il monegasco della Ferrari ha seguito in intenso programma di lavoro in vista della nuova stagione di F1. Ha soggiornato sulle Dolomiti, in Val Gardena, dove ha alternato momenti in palestra a sciate, arrampicate ed escursioni in mezzo a neve e boschi. Il tutto ovviamente con foto sui propri canali social. Ma alla fine si è preso anche qualche pausa speciale. L’ultima proprio lunedì scorso, 24 gennaio.

Leclerc calciatore per una notte

A Montecarlo infatti è andata in scena la Fight Aids Cup, un incontro benefico di calcio all’interno dello stadio Louis II di Monaco, che ha visto una di fronte all’altra la squadra del Principe Alberto II, i “Barbagiuans”, con quella della Principessa Stéphanie, Cirque F.C.

A scendere in campo, oltre ad alcuni personaggi importanti del mondo del calcio, come gli italiani Toni, Zaccardo, Materazzi, ma anche Pierre Casiraghi, terzo figlio della Principessa Caroline, e Charles Leclerc, pilota di casa. I proventi della partita sono andati all’associazione per la lotta all’HIV, Fight Aids Monaco, fondata nel 2004 dalla Principessa Stéphanie. In campo però non è che abbia proprio dato spettacolo il pilota della Rossa, come ha poi ammesso sui social. Ma è stata l’occasione per fare del bene e, in questi casi, il monegasco non si tira mai indietro.

Ferrari, superlavoro per Leclerc e Sainz: ecco cosa dovranno fare

E ora testa alla Ferrari

Adesso però per Leclerc si prospetta un periodo pieno di allenamenti per arrivare al meglio ai test di Barcellona di fine febbraio, che segneranno il via del 2022 della F1. In realtà a breve la Ferrari rimetterà in pista i suoi piloti per far riprendere confidenza ai ritmi dei GP, così come per ingegneri e meccanici. Saranno 4 giorni intensi nella pista di casa della Rossa, con i piloti che si terranno solo in allenamento. Infatti le nuove vetture che scenderanno in pista quest’anno saranno completamente diverse e il primo approccio c’è stato solo al simulatore.

Per Leclerc l’anno che sta per iniziare è sicuramente decisivo per le sue ambizioni, così come per quelle del Cavallino rampante. Dopo tre stagioni sulla Rossa, il monegasco vuole finalmente cominciare a competere con i migliori per qualcosa d’importante. Certo che le parole del consigliere Red Bull Helmut Marko, che hanno sminuito il talento di Leclerc, così come quelle di altri addetti ai lavori, hanno ferito il pilota. Essere arrivati dietro a Carlos Sainz Jr, debuttante sulla Ferrari, per molti è stato il segno di una sopravvalutazione del talento del monegasco. Ma tra qualche settimana potrà smentire queste voci.