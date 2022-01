Marquez, “debutto” in una nuova categoria: eccolo all’opera (VIDEO)

Marc Marquez si allena in un modo curioso per un motociclista in attesa di tornare in sella alla sua Honda. Scopriamo cosa ha fatto.

La carriera di Marc Marquez è ad un bivio, e lo spagnolo sa bene che il 2022 sarà un’annata determinante per il suo futuro. L’otto volte campione del mondo combatte contro la sfortuna e gli infortuni da quasi due anni esatti, e dovrà tentare di venirne fuori al più presto.

Lo spagnolo ha debuttato in MotoGP nel 2013, e sino al 2019 è stato praticamente infallibile. In top class ha portato a casa sei titoli mondiali su sette in quell’arco di tempo, cedendo il passo solo alla Yamaha di Jorge Lorenzo nel 2015. Tuttavia, dopo quell’annata stora era riuscito a mettere in fila un poker di mondiali, e niente e nessuno sembrava in grado di arrestare la sua avanzata.

La vita è imprevedibile, e Marquez lo ha provato sulla propria pelle. Nel luglio del 2020 è stato vittima di un terribile incidente nel fine settimana del Gran Premio di Spagna a Jerez, rimediando la rottura dell’omero del braccio destro. Questo gli costò l’intera stagione, compromettendone anche il rendimento per il 2021.

Lo scorso anno ha portato a casa tre vittorie al Sachsenring, ad Austin e nella seconda tappa di Misano, prima che una caduta in off-road lo costringesse a saltare le gare conclusive di Portimao e Valencia. Il ritorno della diplomia, a seguito della commozione cerebrale provocata dalla caduta, sembrava potesse metterne a rischio la carriera, ma a quanto pare questa evenienza è stata sventata.

Marquez, debutto sui kart assieme al fratello

Marc Marquez ha ricevuto l’ok dal suo medico e nel mese di febbraio sarà al via dei test ufficiali della MotoGP in Malesia, dove verificherà il suo stato di salute. La scorsa settimana ha percorso ben 60 giri a Portimao, dimostrandosi già in buona forma. L’otto volte iridato è molto determinato nel voler tornare a combattere con i primi, con la consapevolezza che non sarà facile arrivare subito al top.

Nella giornata di domenica, il nativo di Cervera ha iniziato ad allenarsi in kart con il fratello Alex, un qualcosa di insolito per un motociclista. Presso il Karting Vendrell di Tarragona, i due sono scesi in pista a bordo di due CRG KZ, di proprietà di Carlos Gil, rappresentante del marchio italiano in Spagna.

CRG è una casa che ha vinto di tutto nel mondo del kart, anche con personaggi come Michael Schumacher, Nico Rosberg, Lewis Hamilton o Max Verstappen. Marc ed Alex Marquez hanno girato per quasi tutta la giornata, con l’otto volte campione del mondo che ha anche caricato un video-riassunto sul proprio profilo Instagram.

Dalle riprese si può scorgere il suo amato #93 stampato sulla livrea del kart, sui quali la coppia si è divertita molto. Anche altri rider come Alex Rins o Joan Mir hanno girato diverse volte su questi mezzi, ma più per divertimento che per esigenze di allenamento. Sarà interessante vedere se, in futuro, qualcun altro adotterà tale pratica.