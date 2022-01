Aleix Espargarò, arriva un regalo inaspettato dall’Aprilia

Aleix Espargarò riceve un divertente quanto gradito regalo durante una recente visita presso lo stabilimento Aprilia a Noale.

Ultimi giorni di riunioni e allenamenti per piloti e team della MotoGP, poi da fine gennaio la carovana del paddock sbarcherà in Malesia per il primo test invernale del 2022. Si comincia con lo shakedown del 31 gennaio – 2 febbraio, poi 5 e 6 febbraio tutti in pista per provare i nuovi prototipi allestiti nel corso della preparazione invernale. Anche Aprilia si sta preparando al meglio per la prossima stagione e in questi giorni i due spagnoli Aleix Espargarò e Maverick Vinales si sono recati nella fabbrica di Noale per discutere i dettagli della RS-GP22.

Nel 2021 il pilota di Granollers ha conquistato il primo podio con il marchio Aprilia in MotoGP a Silverstone. Con l’arrivo di Maverick Vinales adesso il costruttore veneto aspira più costantemente alle posizioni di vertice, sperando che la nuova moto riesca a colmare alcune delle lacune tecniche, a cominciare dal gap in termini di velocità massima sui rettilinei, dove si continua a lamentare un certo deficit dalle big nonostante la recente rivoluzione sul motore V4 della RS-GP.

Aleix Espargarò divertito sui social

Il maggiore dei fratelli Espargarò ha postato sui social una foto che lo ritrae a Noale in posa con il nuovo compagno di box Maverick Vinales, un’altra in compagnia di Massimo Rivola che gli ha regalato un collage con alcuni dei pezzi che Espargaró ha rotto durante l’ultimo Gran Premio del Texas. In occasione di quel week-end Aleix ha rimediato ben cinque cadute a cominciare dalle prove libere. Sull'”opera d’arte” in mano al pilota catalano si legge in basso: “È stato un weekend di merda, ma sarai sempre il nostro Capitano”.

Valentino Rossi, la verità sul “tradimento” ad Honda: la firma con Yamaha

Su Instagram il pilota Aprilia si mostra divertito per il simpatico regalo ricevuto durante la visita allo stabilimento veneto: “Porto con me un ricordo del peggior GP dell’anno scorso, il GP degli USA dove sono caduto 5 volte! Ma come dicono i capi, è nei fine settimana più difficili che sono ancora di più il loro ‘Capitano’. Non vedo l’ora di iniziare!”. Negli ultimi giorni Aleix Espargarò si è allenato sul circuito di Portimao in sella alla sua Aprilia RSV4 insieme a suo fratello Pol e al pilota spagnolo-argentino Gabri Rodrigo. Il prossimo passo sarà firmare il rinnovo di contratto con Aprilia e rimettere quanto prima i piedi sul podio.