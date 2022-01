Aleix Espargarò attaccato da un haters: minaccia di denunciarlo

Aleix Espargarò protagonista di un altro acceso dibattito con un utente sui social. Stavolta il pilota Aprilia minaccia di lasciare Twiiter.

Aleix Espargarò correrà la sua sesta stagione in classe regina con l’Aprilia RS-GP, una moto che è cresciuta insieme al pilota di Granollers, come attestato dal podio ottenuto a Silverstone nel 2021. Adesso punta al rinnovo di contratto con la Casa di Noale e potrebbe essere il suo ultimo contratto prima dell’addio definitivo alle corse. Per lui si prospettano ultimi anni entusiasmanti, con un prototipo che potrebbe lottare per le posizioni di vertice in classifica e con un compagno di box che saprà stimolarlo e dargli filo da torcere come Maverick Vinales.

I due piloti del team veneto sono accomunati anche da una curiosa caratteristica extra-sportiva: le diatribe social. Infatti il pilota di Roses ha chiuso il suo profilo Twitter lo scorso aprile, dopo aver ricevuto critiche da alcuni followers in seguito alla brutta prestazione ottenuta a Portimao. Maverick Vinales ha preferito chiudere il suo account: “Se qualcuno ha voglia di criticarmi che mi elimini da Twitter, altrimenti sarò io a cancellare il mio account”. Detto fatto, l’ex pilota Yamaha ha eliminato il profilo Twitter.

L’ultima polemica social di Aleix Espargarò

Anche Aleix Espargarò ha dimostrato in numerose occasioni non accettare le critiche da parte degli haters. Nei giorni scorsi è andata in scena l’ultima delle sue dispute con alcuni sedicenti follower. Nonostante il freddo di Andorra il pilota catalano ha proseguito la sua preparazione invernale in mountain bike con temperature che quasi scendevano sotto lo zero, percorrendo 143 km, fino a quando non è stato costretto a parcheggiare la sua bici e a ritornare a casa in macchina con la famiglia. “Dopo quattro ore di allenamento con una media di -2 gradi inizia a piovere/nevicare quando torni a casa… Meno male che la mia mitica moglie mi è venuta in soccorso! Adesso guarderò nevicare con un buon cappuccino davanti al camino”.

Quanto basta per scatenare l’ironia cinica di un utente che ha criticato il suo vivere in Andorra e lo scarso senso di responsabilità ad uscire in bici pur sapendo che avrebbe nevicato. Il tutto con toni offensivi che non sono piaciuti ad Aleix Espargarò che prontamente ha ribattuto sui social. “Quello che dovresti fare è cercare un hobby e lasciarmi in pace. Non ho sbagliato né con te né con nessuno! Vale la pena sporgere denuncia per molestie sui social network”, ha scritto il pilota Aprilia.

Ha minacciato di chiudere l’account Twitter, ma poco dopo sono arrivate le scuse pubbliche del follower. Scuse accettate e alla fine il maggiore dei fratelli Espargarò ha chiosato: “Non sei il primo né sarai l’ultimo… Almeno lasciami in pace, amico”.