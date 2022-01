Nel weekend ecco la gara di endurance che vedrà al via anche Valentino Rossi. E non è la prima volta che il campione di Tavullia la corre.

Inizia il 2022 e tra i primi a scendere in pista sarà Valentino Rossi. Appeso il casco al chiodo almeno in MotoGP, il Dottore infatti si dedicherà alla sua altra grande passione: le quattro ruote.

Valentino Rossi e l’avventura su 4 ruote

La 12 Ore del Golfo è la prima prova in tal senso per le auto a ruote coperte del nuovo anno. Dopo l’edizione del 2021, corsa in Bahrein, si torna ad Abu Dhabi, sul tracciato dell’isola di Yas. Si tratterà di una prova abbastanza anomala nell’ambito del campionato endurance, visto che si svolgerà in due parti, intervallate da una pausa di due ore dopo le prime sei di corsa.

Per Valentino Rossi però non è una prima volta. Infatti il Dottore ha corso questa gara già due volte, ma questa sarà la prima da “pensionato” delle moto. Come nelle scorse occasioni, sarà in pista con una Ferrari 488 GT3 gestita dal Monster VR46 Kessel Racing. Accanto a lui, come sempre, il fratello Luca Marini e l’amico Alessio Salucci. Proprio questo trio nel 2019 vinse con la stessa auto e scuderia nella propria categoria (Pro/Am) e si classificò terzo assoluto.

Per Valentino Rossi poi sarà anche l’ennesima prova per capire in quale campionato endurance correre in questa stagione. Diverse le opzioni al vaglio per il campione di Tavullia. Non solo la Ferrari, ma anche l’Audi, con la quale a Valencia il mese scorso ha effettuato un test con la R8 LMS GT3 del Team WRT. 105 giri che hanno impressionato positivamente il boss della squadra, Vincent Vosse, che ha anche ammesso di essere in trattative con lui. Ma ancora nulla di definitivo è stato deciso.

Il programma della 12 Ore del Golfo

La gara, prevista per sabato 8 gennaio, sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube della corsa, mentre non è ancora dato sapere se sarà possibile vederla in tv, in qualche canale in chiaro o a pagamento sulle piattaforme satellitari.

Venerdì 7 gennaio

Ore 15.00 qualifiche

Sabato 8 gennaio

Ore 6.30 – 12 Ore del Golfo (parte 1)

Ore 14.15 – 12 Ore del Golfo (parte 2)