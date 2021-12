Marquez vale più di mezza Honda: il dato che fa impallidire la MotoGP

Marquez nonostante gli infortuni continua ad essere il rider di riferimento nella Honda. C’è un dato infatti che impressiona tutta la MotoGP.

Marc Marquez non ha vissuto certamente un biennio facile. Il pilota spagnolo, infatti, ha sofferto di un paio di infortuni che non gli hanno permesso di lottare per il titolo. Se il 2020 è stato completamente buttato, però completamente diverso è stato il 2021. In questa stagione, infatti, lo spagnolo ha corso un po’ di gare riuscendo ad ottenere anche 3 successi.

Purtroppo però non ha concluso l’annata a causa di un nuovo infortunio che l’ha tenuto lontano dalle piste nelle ultime due gare. Il dato della classifica però è assolutamente impressionante e ci dimostra ancora una volta quanto Marquez sia fondamentale per la Honda.

La differenza tra Marquez e gli altri impressiona

Senza di lui, infatti, la squadra giapponese è totalmente persa. Alex Marquez, Nakagami, Pol Espargaro e Bradl hanno messo insieme qualcosa come 260 punti. Marc, invece, da solo, nonostante 4 gare saltate per infortunio ha chiuso come primo dei piloti Honda con 142 punti, più della metà degli altri 4 messi insieme.

MotoGP, Marquez e quel paragone assurdo: in Honda ci credono

Questo dato è impressionante e dimostra da un lato il fatto che stiamo parlando di un autentico alieno, capace di fare la differenza sempre e comunque. Dall’altro però denota anche una moto non propriamente all’altezza della situazione. I 4 rider citati sopra, infatti, non sono di certo gli ultimi scappati di casa.

La RC213V però, come ben sappiamo, non sembra essere la moto più semplice da guidare. Lo stesso Marc, in fondo, ha avuto enormi problemi a domarla durante questo 2021, e spesso si è ritrovato steso a terra nel tentativo di farla andare. Insomma sarà un inverno molto lungo per i tecnici Honda.