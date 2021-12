Ranch di Tavullia, quanto è importante allenarsi “di traverso”

Il Ranch di Tavullia è un luogo di allenamento e formazione senza eguali. Anche quest’anno la 100 Km dei Campioni ha assunto un ruolo di primo piano.

La 100 Km dei Campioni che ogni fine anno si tiene al Ranch di Valentino Rossi è un appuntamento molto sentito da parte dei partecipanti. Sicuramente è un modo per chiudere la stagione in bellezza, tra amici e colleghi, su una pista unica al mondo. Ma l’agonismo è ad altissimi livelli e ne sa qualcosa chi è dovuto rimanere fuori dai giochi come Pecco Bagnaia, che qualche settimana fa è entrato in sala operatoria per la rimozione di una placca in titanio dalla spalla dopo l’incidente di Brno nel 2020. “Mi dispiace non esserci, qui è più importante della MotoGP”, ha scherzato il piemontese della Ducati ai microfoni di Sky Sport.

Ranch scuola di traversi

Il Ranch è un luogo di allenamento settimanale per i ragazzi della Academy VR46. Qui solitamente vengono ad allenarsi ogni sabato. “Fa parte del programma di allenamento settimanale”, afferma Alessio Salucci, storico braccio destro di Valentino Rossi . “Si svolge il sabato, poi si beve e si mangia, si guardano le immagini e si cerca di migliorare”. Si cresce come piloti e come uomini, si fa gruppo, ci si aiuta nei momenti di difficoltà, uno spirito di squadra che si trasferisce nel paddock anche nei week-end di gara.

Si impara ad andare di traverso, un ottimo allenamento per imparare a gestire lo slittamento e la mancanza di grip. Il vero guru del traverso è però Graziano Rossi che ha trasferito questa passione dalle due alle quattro ruote. “Graziano Rossi è il maestro in persona, vive ‘di traverso’ in auto e moto – sottolinea Alberto Tebaldi -. Fin dall’inizio è stata la base dell’allenamento. Ha esteso questo concetto anche alla sua vita, nei giorni di non allenamento”.