Una Aston Martin Zagato in vendita: è quella di Mr. Bean

Dopo Verstappen con la sua Honda Civic, un altro vip ha scelto il mese di Natale per vendere un proprio veicolo. Parliamo di Mr. Bean.

Come Verstappen anche Rowan Atkinson è sul mercato. Ovviamente non lui di persona, ma una macchina che gli è appartenuta. Grande amante delle belle auto, specialmente di quelle veloci, tanto che lo si è visto spesso nei box della F1 in passato, il celebre attore britannico ha deciso di rivendere una vettura acquistata nel 1998 e fatta modificare in chiave racing.

Prima dell’Aston Martin V8 Vantage Zagato, attualmente affidata alle cure della Dylan Miles, azienda specializzata nella compraventi di veicoli di pregio, nel 2015 il 66enne aveva ceduto per 11 milioni di euro una McLaren F1.

Di che bolide si tratta

Chi fosse interessato a fare sua l’auto di “Mr. Bean” diciamo che non è di valore soltanto per essere appartenuta ad un personaggio dello spettacolo. Con il telaio numero 20013 è stata la prima Zagato prodotta dal marchio made in UK tra il 1986 e il 1990 in collaborazione con il costruttore di Milano.

Quando Atkinson la comprò diversi anni dopo rispetto al lancio ufficiale, la fece adattare dal reparto specializzato dalla Casa di Gaydon, per partecipare alle gare organizzate per i clienti dall’Aston Martin Owners Club nella categoria C2-Mildly Modified.

Ciò significa che il V8 da 5.3 litri fu potenziato fino a superare i 480 cavalli, mentre il mezzo nel suo complesso venne alleggerito e arricchito di aggiornamenti ad hoc per le corse, a partire dall’impianto frenante e dalle sospensioni. Arricchita da fibra di carbonio e dal numero 33, la Vantage Zagato prese parte a diversi eventi e fu vittima di un incidente nel 2001.

Ceduta nuovamente dall’artista, nel 2016 venne riconverita ad uso stradale ed è proprio in questa forma che è disponibile.

Il rivenditore non ha fissato un prezzo. A chi ci avesse fatto un pensiero basterà scrivere direttamente al rivenditore.

Chiara Rainis