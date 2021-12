SBK, offerta di lavoro nel team Yamaha campione del mondo

Pata Yamaha cerca una nuova figura professionale per il team SBK. L’annuncio di lavoro è stato postato sui social media ufficiali.

Il team iridato Pata Yamaha by Brixx ha conquistato l’ultimo titolo mondiale SBK grazie alle imprese di Toprak Razgatlioglu, capace di distaccare la Kawasaki di Jonathan Rea di 13 punti nella classifica finale. Squadra che vince non si cambia, Andrea Locatelli riconfermato a pieni voti dopo essersi confermato miglior rookie dell’anno. La Casa di Iwata può contare su una coppia di grande livello che saprà rendersi protagonista anche nel 2022 in sella alla R1 che, rispetto allo scorso anno, non subirà troppe modifiche.

Ma in Yamaha ci tengono a fare le cose per bene e a difendere il Mondiale. Ogni tassello dovrà essere al posto giusto, anche a livello organizzativo. Solo pochi giorni fa il team di Paul Denning ha diffuso sui social media un post in cui si annuncia che la squadra è alla ricerca di un responsabile o coordinatore delle operazioni per la sede di Crescent a Verwood per la prossima stagione della Superbike.

Il post recita così: “Stiamo offrendo l’opportunità di entrare a far parte della nostra squadra del campionato del mondo e supportarci con tutti gli aspetti operativi e logistici necessari per il campionato mondiale Superbike, a partire dalla nostra base a New Forest. Data la situazione in continua evoluzione delle corse, l’esperienza in un ruolo simile è un vantaggio, sono necessari viaggi per tutte le gare e una serie di test. Le candidature con curriculum vitae sono benvenute via email a worldsbk@crescent-yamaha.com »