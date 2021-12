La Ferrari prepara il più bel regalo di Natale per Carlos Sainz

Dopo la buona stagione all’esordio, Carlos Sainz potrebbe ricevere presto un riconoscimento importante dalla Ferrari

Per Carlos Sainz Jr, come per tutti i piloti della F1, sono partite le vacanze invernali. Meritatissime, visto il lungo girovagare per tutto l’anno con il Circus. Per lo spagnolo poi anche una stagione al di sopra delle aspettative.

Sainz, la grande sorpresa

Era entrato in punta di piedi in Ferrari, anche se non troppo. Perché a chi gli diceva se gli stesse bene il ruolo di seconda guida, Sainz rispondeva che era in rosso per fare il meglio possibile, meglio anche del presunto “capitano” Charles Leclerc. E lui, con il lavoro e l’intelligenza che lo contraddistingue, si è fatto valere eccome.

Quattro podi, quinto posto nel Mondiale dietro alle due coppie Mercedes e Red Bull, meglio del compagno di scuderia. E allora perché non sognare anche in vista del 2022, dove le gerarchie potrebbero cambiare di nuovo.

Ferrari e quell’accordo che vuol dire rinnovo

Insomma Sainz ha sorpreso tutti, forse non troppo in Ferrari, che volevano un pilota con queste caratteristiche nel gruppo. E ora si parla già di un possibile rinnovo di contratto, che scade la prossima stagione. E gli indizi che la trattativa possa partire al più presto ci sono.

Dopo la rottura del lungo rapporto con lo sponsor principale Philip Morris, la Ferrari infatti ha annunciato nelle scorse ore di aver ricucito la partnership con Santander, la banca spagnola avuta negli anni in cui all’interno della squadra c’era un certo Fernando Alonso. Ed ecco allora aumentare le voci che il team principal Mattia Binotto al più presto si siederà con Sainz per discutere di un nuovo accordo. E non solo perché lo sponsor spagnolo vuole un proprio connazionale sulla rossa.

Sì, perché Binotto è convinto delle potenzialità di Sainz, come ribadito qualche giorno fa: “Leclerc e Sainz sono una coppia di piloti meravigliosa per il futuro. Siamo molto contenti di entrambi. Sainz? Quando lo abbiamo annunciato, abbiamo sentito molto scetticismo, ma eravamo convinti che potesse portare punti per noi nella classifica costruttori e lo ha dimostrato”.

LEGGI ANCHE —> Sainz svela il suo sogno: “Una Ferrari in versione razzo”