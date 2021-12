La provocazione di Marko: “Russell sarà un nostro alleato”

Il talent scout Red Bull Marko spera che Hamilton resti in F1. L’idea è che la rivalità con Russell agevoli il suo team.

Se nel 2021 si è accontentata dalla coppa piloti arrivata nelle battute conclusive dell’ultimo GP della stagione, per l’anno venturo la Red Bull vuole alzare l’asticella. Nel campionato della rivoluzione tecnica della F1, la scuderia con base a Milton Keynes non solo punta a ripetersi con Verstappen, ma anche a battere la Mercedes tra i costruttori. Paradossalmente, per riuscire nel suo intento, l’equipe energetica potrebbe ritrovare proprio nel team rivale un prezioso aiuto.

Di questo ne è convinto Helmut Marko, speranzoso di non assistere a colpi di scena a Stoccarda e desideroso di vedere in azione la nuova coppia Hamilton – Russell.

“Non sappiamo ancora quanto sarà veloce George. In qualifica nella campagna da poco conclusa in qualifica è andato bene, ma in gara spesso non è stato capace di fare meglio di Latifi. Quindi molto dipenderà dalla sua velocità”, la riflessione del cacciatore di talenti a La Gazzetta dello Sport. “E in caso dovesse rivelarsi competitivo diventerebbe di grande ausilio per noi”, ha poi considerato, certo che due galletti nello stesso pollaio non potranno che ostacolarsi a vicenda facendo il gioco dei competitor.

“Wolff un cattivo perdente”. Il ripensamento

Restando in tema sfida tra i top team, dopo criticato il capo delle Frecce Nere per le sceneggiate di Abu Dhabi, il 78enne è tornato sui suoi passi elgiandone il lavoro svolto finora.

“Le mie parole sono state eccessive. Non andremo in vacanza assieme, tuttavia tra noi c’è mutuo rispetto”, ha tenuto a sottolineare, rimarcando come pure nel 2022 la lotta tra le due squadre continuerà ad essere accesa.

“Max sta già lavorando sul simulatore e ha capito come gestire la mancanza di stabilità al posteriore della sua futura monoposto. Alla fine a lui non interessa avere tra le mani un’auto confortevole. L’importante è che sia veloce”, ha avvisato la concorrenza.

Chiara Rainis