Ecclestone ha una certezza: “Hamilton fuori subito dalla F1”

Cosa farà Hamilton nel 2022? Malgrado il contratto in essere con Mercedes il mistero resta. Per Ecclestone lascerà subito la F1.

E pensare che l’estensione, biennale, del contratto con Mercedes era avvenuta a luglio per evitare che ci si trascinasse troppo avanti come era già successo nel 2021. Ma come in qualche caso accade, quello firmato da Hamilton potrebbe diventare presto carta straccia. Sebbene alcuni media italiani abbiano diffuso la notizia che Lewis avrebbe confermato (in realtà non vi è alcuna comunciazione ufficiale in tal senso) la propria volontà di proseguire a gareggiare nel Circus, qualcuno è convinto che farà esattamente l’opposto.

I diversi interessi al di fuori delle piste, più la batosta rimediata ad Abu Dhabi lo avrebbe persuaso dal restrare in F1 ancora per una o due stagioni. Sostenitore di questa tesi Bernie Ecclestone che, a caldo, ha brindato al successo di Verstappen e al nuovo che avanza, mentre ora ipotizza allarmato la probabile uscita di scena del connazionale.

“Non credo che tornerà. La delusione è stata cocente e comprensibile”, ha affermato al quotidiano elvetico Bick, svelando quello che potrebbe essere il nuovo impiego del #44, ovvero imprenditore nella moda, suo sogno assieme alla musica.

Il pasticcio di Yas Marina

Perfetto deus ex machina anche se di sovente criticato ai suoi tempi, il 91enne ha avuto qualcosa da dire pure sulla condotta tenuta dal direttore di gara Michael Masi in occasione dell’ultimo round del campionato della classe regina. Quello che poi ha consegnato nelle mani di Max (dall’ex Supremo eletto comunque il più forte del momento) il successo specifico e della coppa più prestigiosa.

“Avrebbe dovuto dare immediatamente la bandiera rossa dopo l’incidente di Latifi e permettere ai piloti di giocarsi gli ultimi giri”, la sua riflessione. “Purtroppo molte cose sono andate storte e non si possono correggere ormai”.

Per finire una virata verso la Ferrari e al cosidetto “Predestinato”. “La gente si sorprende che Sainz sia andato meglio di lui in questa campagna. Personalmente io ho sempre ritenuto Leclerc un buon driver, ma nulla di più”, ha concluso deciso.

Chiara Rainis