Zanardi, parla la mamma: “Con il figlio Niccolò i ruoli si sono invertiti”

La mamma di Alex Zanardi ha parlato del ritorno a casa del figlio e delle nuove dinamiche familiari

Dopo tanto silenzio, finalmente una buona notizia su Alex Zanardi. Dopo 18 mesi in ospedale, a causa del gravissimo incidente in handbike in cui è rimasto coinvolto a giugno 2020, l’ex pilota è potuto finalmente tornare a casa, a Noventa Padovana, dove trascorrerà le feste di Natale insieme ai familiari.

Solo qualche giorno fa, dando la notizia del ritorno a casa, la moglie Daniela aveva parlato così delle sue condizioni: “Ci sono molti progressi. Alex ha sempre più forza nelle braccia, che è aumentata molto. Ora trascorre la maggior parte della giornata sulla sedia a rotelle con noi. Si riposa solo un po’ nel pomeriggio dopo pranzo. Diversi programmi che Alex ha fatto in ospedale, ora continuano a casa. Durante la settimana, un terapista lavora con lui e fa esercizi fisici, neurologici e logopedici”.

Zanardi, Natale in famiglia

Ora quindi lavoro a casa, dove finalmente tutti i suoi parenti potranno andare a trovarlo, mentre finora in ospedale c’erano solo la moglie e il figlio Niccolò, che non ha mai lasciato il papà in questa lotta contro l’ennesimo incidente della sua vita.

A parlare di questo nuovo percorso, ora che è tornato nella sua casa nel bolognese, è stata la madre di Zanardi, Anna, che nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha raccontato il ruolo fondamentale della famiglia: “Daniela e Niccolò sono fantastici. Con Niccolò è un po’ come se si fossero invertiti i ruoli, di padre e di figlio. Non gli fa mai mancare niente“.

Una situazione difficile per un ragazzo di 22 anni, che proprio per questo nuovo incidente è stato costretto, suo malgrado, a crescere ancor più in fretta. Ma un episodio simile e tutti questi mesi di vicinanza non hanno fatto altro che rafforzare un rapporto tra padre e figlio già di per sé importante. Ma una famiglia come quella di Zanardi il coraggio è di casa. E nessuno, compreso Alex, mollerà un centimetro. Neanche stavolta.

