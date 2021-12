Honda, due top rider MotoGP nel mirino: la conferma di Pernat

Pernat conferma che due piloti MotoGP sono nei pensieri del team Repsol Honda per affiancare Marquez dal 2023.

In Honda sono fiduciosi sul recupero completo di Marc Marquez, ma è normale pensare a ingaggiare un nuovo top rider in ottica 2023. Ci sono delle incognite sullo spagnolo e pertanto ci starebbe “tutelarsi”.

Alberto Puig ha detto di credere in Pol Espargarò, strappato con decisione alla KTM, però la sua sella è tutt’altro che al sicuro. Non a caso iniziano a circolare voci che danno HRC interessata ad altri piloti e già in contatti con i rispettivi manager.

Pernat conferma: Honda pensa a Quartararo e Mir

Carlo Pernat in un’intervista a MowMag.com ha confermato che Honda sta valutando la possibilità di ingaggiare un top rider e dice i nomi: «Quartararo è il primo nome, ma non l’unico. Di sicuro HRC e il manager si sono già parlati, ma mi risulta che a Honda interessi molto anche Joan Mir. Su uno dei due riusciranno sicuramente ad arrivare e ciò innescherà delle reazioni a catena».

Pernat è sicuro che uno tra Fabio Quartararo e Joan Mir possa approdare nel team Repsol Honda al fianco di Marquez nel 2023. Dei contatti sarebbero già partiti e sarà interessante vedere se effettivamente si concretizzerà qualcosa.

Non è un segreto che Quartararo abbia domandato a Yamaha garanzie tecniche importanti per rinnovare il contratto. Pernat sul team di Iwata si è così espresso: «Se riusciranno a tenere Quartararo, bene, altrimenti su chi punteranno? C’è Morbidelli, ma è reduce da un infortunio. Se Fabio dovesse lasciare Yamaha, piloti come Martin o Bastianini potrebbero diventare pezzi pregiati del mercato. Fabio vuole una moto competitiva, però si dice anche che la richiesta economica sia molto alta. Magari è solo il gioco delle parti, ma con Honda in agguato non sarei tranquillo».