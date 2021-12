Marc Marquez fa progressi: l’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni

Con un comunicato ufficiale, la Honda ha aggiornato tutti sullo stato fisico di Marquez, alle prese con la diplopia, che lo ha tenuto fermo nel finale di stagione

In questi giorni si decide una fetta importante del 2022 di Marc Marquez. E le prime notizie che arrivano sulle condizioni fisiche sono incoraggianti.

La Honda in un comunicato infatti fa sapere che il pilota spagnolo, che dopo un incidente in allenamento soffre di diplopia, un disturbo agli occhi che ha già avuto dieci anni fa per una caduta durante le prove del GP di Malesia in Moto2, “ha continuato le visite periodiche dal suo oculista di fiducia per valutare l’evoluzione della sua vista negli ultimi due mesi e durante queste revisioni i progressi compiuti sono stati ritenuti favorevoli“.

Marquez, Natale con il sorriso

Buone notizie quindi per il talento di Cervera, il cui timore era quello di finire sotto i ferri per recuperare subito da questo nuovo stop che non gli ha permesso di disputare gli ultimi due GP della stagione. “Marquez continuerà con un piano di trattamento conservativo per le prossime settimane e continuerà a sottoporsi a revisioni periodiche con il Dr. Sánchez Dalmau nelle prossime settimane”, ha fatto sapere la Honda.

Ora per Marc Marquez c’è solo bisogno di sperare che la situazione continui a migliorare, così da poter essere in pista il più presto possibile. Anche perché c’è comunque già da recuperare una forma fisica che, da inizio 2021, non è mai stata delle migliori. Il braccio operato tre volte nel 2020 infatti ancora non era tornato al 100%. E il nuovo ko non ha fatto altro che bloccarne i progressi.

L’obiettivo? I test di Sepang

Ma le notizie che arrivano da Honda sulle condizioni dello spagnolo fanno ben sperare anche per questo aspetto: “La situazione non impedisce al pilota di Cervera di proseguire il suo piano di preparazione fisica per prepararsi fisicamente ad una nuova stagione”.

Ora per Marc non c’è altro che da stabilire un nuovo obiettivo, ed è quello di essere presente ai test di Sepang, in Malesia, in programma il 5 e 6 febbraio. Anche perché per la Honda sarebbe fondamentale avere il parere definitivo di Marquez sulla moto 2022. Quella che deve rilanciare la casa giapponese nella lotta al Mondiale.

