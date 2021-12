Domenicali respinge l’ipotesi ritiro di Hamilton: “Tornerà più forte”

Il CEO della F1 Domenicali minimizza l’indiscrezione sul ritiro di Hamilton dopo la doccia fredda di Abu Dhabi.

Stefano Domenicali non ci crede e forse fa bene. Al momento Lewis Hamilton e il suo futuro restano in un limbo, ma secondo il Supremo del Circus tutto rimarrà com’è. In barba alle voci diffuse dai media circa il suo prossimo addio alla classe regina, il sette volte iridato resterà in quello che è il suo mondo.

Facendo un veloce riassunto degli ultimi accadimenti dopo la tumultuosa sconfitta rimediata a Yas Marina, con gara e campionato persi all’ultimo metro, il #44 ha fatto perdere le proprie tracce, prima snobbando il Gala della FIA svoltosi a Parigi il 16 dicembre, quindi smettendo di seguire gli account social della F1.

Che si stia trattando di una fase di frustrazione acuta è convinzione dell’ex dirigente Lamborghini. Un attimo di scoramento passeggero che riporterà comunque l’asso di Stevenage a calcare i circuiti più importanti del pianeta.

Cosa farà Ham l’anno venturo

“Sono sicuro che ricaricherà le batterie e tornerà con ancora più voglia di prima per conquistare l’ottavo sigillo”, ha affermato da Brisighella in occasione della 28esima edizione del Trofeo Bandini, vinto a pari merito con Massimo Rivola, un tempo come lui al Cavallino e amministratore delegato di Aprilia.

E l’ottimismo del boss imolese di rivedere il 36enne battagliare contro Verstappen e gli altri piloti della massima categoria a ruote scoperte, va a braccetto con l’entusiasmo verso uno sport in rilancio e che nel 2022 sarà protagonista di una rivoluzione tecnica.

“L’ultimo GP di Abu Dhabi è stato l’evento globale più seguito”, ha asserito euforico il 56enne. “E nel 2021 abbiamo registrato un’audience complessiva di 2 miliardi di persone”.

Ma se mettendo le mani avanti ha espresso dubbi sulla possibilità che il passaggio alle monoposto ad effetto suolo possa portare immediato beneficio alla lotta in pista, ha speso parole fiduciose verso il budget cap. “Permetterà a chi all’inizio è in ritardo di recuperare più rapidamente e questo è importante”, ha chiosato.

Chiara Rainis