SBK, Leon Camier: primo bilancio su Lecuona e Vierge

Buono l’esordio in Honda di Iker Lecuona e Xavi Vierge. Il team manager Leon Camier si è detto soddisfatto del primo approccio dei rookie.

Iker Lecuona e Xavi Vierge hanno fatto il loro debutto in SBK nel test di Jerez in sella alla Honda CBR1000RR-R Fireblade. Per l’ex pilota di MotoGP Lecuona, il test si è concluso in ospedale dopo una caduta nella seconda giornata che lo ha costretto a dare forfait. Il compagno di squadra Vierge è stato in grado di utilizzare tutti e tre i giorni di test.

Dopo due anni con Alvaro Bautista e Leon Haslam, Honda sta iniziando un nuovo ciclo con i due rookie. Il team manager Leon Camier traccia una conclusione positiva dopo il test in Andalusia. “Fondamentalmente siamo partiti molto bene”, commenta l’ex pilota WSBK. “Iker e Xavi si sono adattati molto velocemente alla moto e alla squadra. Si vedeva che sono molto motivati. I tempi sul giro sono stati buoni fin da subito, ma non era questo il nostro obiettivo ed è per questo che non abbiamo messo pressione in quella direzione.”

Entrambi hanno girato sulla moto 2021 per iniziare a prendere confidenza con la Fireblade, con le gomme Pirelli e l’elettronica. “Nessun aggiornamento 2022 è stato ancora utilizzato sulla Honda Fireblade. “Abbiamo usato la nostra moto attuale in modo che potessero capire l’assetto di base e quello che abbiamo ora. Questo permette loro di valutare gli aggiornamenti che introdurremo il prossimo anno”, spiega Leon Camier. “Anche se Iker ha saltato l’ultimo giorno, ha potuto trascorrere molto tempo utile in pista e ha già svolto molto lavoro. Ovviamente abbiamo bisogno di più tempo in pista con entrambi i piloti per fare esperienza. È un processo di apprendimento completo, ma finora tutto sta andando molto ben”.