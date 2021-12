“Attento Russell, rischi di spararti sui piedi”: l’avvertimento di Button

George Russell è atteso al passaggio alla Mercedes al fianco di Lewis Hamilton nel 2022. E Jenson Button già lo avvisa

Stai attento, caro George Russell: per te la promozione alla Mercedes e l’annesso ruolo di compagno di squadra di Lewis Hamilton possono rappresentare una grande occasione, ma anche un grosso rischio.

Nonostante la sconfitta iridata, infatti, il sette volte campione del mondo rimane uno dei piloti più forti del circus della Formula 1, nonché un avversario molto ostico per chi se lo ritrova vicino di box.

Quei compagni che sono riusciti a battere Hamilton

Chiedere per informazioni a Fernando Alonso, che proprio nell’anno di debutto dell’anglo-caraibico fu protagonista di un duello rusticano con lui, o a Valtteri Bottas, che si è ritrovato a ricoprire il ruolo di semplice gregario.

Ma c’è anche chi Hamilton è riuscito a batterlo, a parità di vettura. Due soli piloti, in particolare: Nico Rosberg, che alla Mercedes gli strappò il titolo, e Jenson Button, che condivise per lui la McLaren dal 2010 al 2012.

Button dà un consiglio a Russell

E proprio il britannico ex iridato lancia un avviso al suo giovane connazionale, spiegandogli come deve affrontare il dualismo che lo attende con Hamilton per evitare di finirne triturato.

“Non deve mettere troppa pressione su se stesso, non può pensare: ‘Vado in macchina e sarò più veloce di Lewis subito al primo giorno'”, afferma Button ai microfoni di Sky Sports Inghilterra. “Dovrà costruirsi e crescere nel tempo, o rischia di spararsi sui piedi. Con uno come Lewis non puoi mai essere troppo sicuro di te”.

Un consiglio che per Russell, ad appena 23 anni di età e proveniente da una squadra di fondo griglia come la Williams, potrebbe risultare quantomai prezioso, in vista dell’importante salto di qualità che lo attende nel campionato che verrà.

