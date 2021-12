Alex Rins archivia una stagione 2021 tutta in salita e guarda al 2022 con più ottimismo. Ma il suo vero obiettivo resta top secret.

Non è stata una buona annata per Alex Rins in classe regina. Ha concluso al 13° posto, dieci posizioni dietro il compagno di box Joan Mir, al termine di un campionato costellato di eventi sfortunati e infortuni. Adesso è tempo di godersi la pausa invernale, ma presto sarà già tempo di rimettersi al lavoro e prepararsi per il 2022.

A pochi giorni dalla fine dell’anno Alex Rins traccia un bilancio del 2021. “Ci sono alcune cose che vorrei dimenticare, come le cadute, e soprattutto la serie di quattro zero consecutivi che ho vissuto. È stata dura per me perché stavo cercando di dare il meglio di me stesso in ogni gara e ho causato solo incidenti. Ma non lo vedo come una cosa negativa perché in realtà ho imparato molto da queste difficoltà, ho dovuto fare i conti con queste delusioni e questa pressione, e quindi posso dire che almeno ho imparato da quei brutti momenti”.

Obiettivi per il 2022

Nella prossima stagione MotoGP sarà il momento per rimettere insieme tutti i pezzi e mettere a frutto gli insegnamenti raccolti in un anno tutto in salita. “La mia motivazione è più alta che mai e continuerò ad allenarmi al massimo. L’anno scorso credo di aver fatto un grande passo avanti nel mio allenamento a casa. Quindi, continuerò a spingere forte e ad allenarmi duramente”.

Dalla parte tecnica anche gli ingegneri avranno un bel da fare per allestire un pacchetto finalmente vincente per i suoi piloti. La GSX-RR ha lamentato alcuni ritardi che sono costati cari, come il ritardato ingresso del dispositivo holeshot al posteriore arrivato solo dopo la pausa estiva. “Spero che possiamo lavorare sul lato aerodinamico e sul lato motore. Il telaio è un’area in cui miglioriamo molto e ci aiuta con la velocità in curva, ma anche il motore e l’aerodinamica sono molto importanti e penso che quest’anno ci siamo persi un po’ di questo. Quindi vedremo se riusciremo a portarlo avanti il ​​prossimo anno e durante il precampionato”.

Alex Rins si sta godendo il suo figlio Lucas e anche per lui darà il massimo nel prossimo Mondiale. “Speriamo che nel 2022 possiamo continuare a tornare alla normalità e goderci più gare insieme. Personalmente ho un obiettivo per il prossimo anno, ma non te lo posso dire, perché se te lo dico… diciamo che sono molto superstizioso! Quindi lo terrò segreto per ora”.