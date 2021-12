Subaru Crosstrek 2021, le immagini spia del nuovo model year

La nuova Subaru Crosstrek è alle porte e le ultime immagini spia ci mostrano ulteriori dettagli prima del debutto ufficiale

Una nuova serie di foto spia ci offre uno sguardo migliore alla Subaru Crosstrek next-gen.

Questa Crosstrek sembra essere dotata della carrozzeria di produzione sotto il camuffamento. C’è una somiglianza generale tra questa e il modello attuale, ma con notevoli cambiamenti. La fascia inferiore ha ora una forma trapezoidale. La griglia ora ha un montante al centro, e la maglia ha un motivo ondulato e trapezoidale. Anche i fari sembrano avere uno stile più affilato.

Dal lato, la forma della calandra è simile al modello attuale. C’è ora una presa d’aria sulla parte posteriore del bordo della ruota anteriore. La forma del montante posteriore e del vetro sembra più ripida della Crosstrek esistente.

Nella parte posteriore, le luci posteriori hanno una forma a staffa più distinta su ogni lato. Le uscite verticali sono sul paraurti posteriore dietro le ruote.

Non abbiamo ancora immagini degli interni della nuova Crosstrek. A giudicare dalle ultime Subaru sul mercato però, potrebbe guadagnare uno schermo di infotainment simile a quello delle sue sorelle.

Subaru ha appena aggiornato il Crosstrek per il model year 2021 per offrire un opzionale motore da 2,5 litri quattro cilindri in grado di erogare 182 cavalli e 239 newton-metri di coppia. Sospettiamo che questo propulsore venga portato sul nuovo modello anche se non ci sono ancora informazioni sul futuro del powertrain ibrido.

Subaru ha già rilasciato i dettagli per la gamma Crosstrek 2022 e la presentazione completa potrebbe avvenire direttamente il prossimo anno. Non ci sono ancora informazioni se l’azienda intenda lanciare una variante Wilderness per la Outback e la Forester.

Se preferite un crossover completamente elettrico della Subaru, allora la Solterra è l’auto che fa per voi. Il suo motore è in grado di erogare un totale di 215 CV e 336 Newton-metri di coppia da un motore elettrico che alimenta ogni asse. Una batteria da 71,4 chilowattora offre un’autonomia stimata di oltre 354 chilometri con una carica.

Leggi anche -> Subaru Crosstrek, il piccolo SUV alla portata di tutti – VIDEO