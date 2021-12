Milan-Napoli, presenti anche due piloti di Formula 1 (FOTO)

Ad assistere alla grande sfida calcistica tra Milan e Napoli a San Siro c’erano anche due noti driver della Formula 1: Giovinazzi e Gasly.

Domenica a San Siro si è giocato Milan-Napoli, big match della 18esima giornata del campionato Serie A 2021/2022. Risultato finale 0-1, una vittoria molto importante per la squadra di Luciano Spalletti.

I ragazzi di Stefano Pioli hanno recriminato per un gol annullato nel finale a Franck Kessie, ma sono costretti ad accettare la sconfitta. Primo KO dei rossoneri in uno scontro diretto in questa Serie A. Sicuramente le assenze si sono fatte sentire, da una parte e dall’altra. Sul piano del gioco non è stata una partita bellissima.

A presenziare a San Siro c’erano, tra gli altri, anche due piloti di Formula 1. Si tratta di Antonio Giovinazzi e Pierre Gasly. Il primo, che nel 2022 correrà in Formula E, è un tifoso sia del Milan che della Juventus (a causa del padre milanista e della madre juventina). Il secondo, invece, simpatizza per i rossoneri ma ha il Paris Saint Germain come sua squadra del cuore.

Giovinazzi e Gasly sono stati invitati allo stadio da Alessio Romagnoli, capitano del Milan e appassionato di F1. Una bella esperienza per entrambi essere a San Siro ad assistere a una sfida molto sentita.