Ducati, missione chiara nel 2022: messaggio di Tardozzi a Bagnaia e Miller

Tardozzi commenta la stagione MotoGP ed esprime l’obiettivo della Ducati per il 2022, quando Bagnaia e Miller dovranno fare grandi cose.

A Ducati vincere il titolo costruttori in MotoGP non può bastare. L’obiettivo è tornare a conquistare anche quello piloti, vinto solamente nel 2007 con il fenomenale Casey Stoner.

Stando a quanto visto nel corso dell’ultimo campionato, si può certamente pronosticare il team di Borgo Panigale in lotta per il mondiale. Soprattutto Francesco Bagnaia sembra pronto, mentre Jack Miller deve risolvere l’ormai “storico” problema della costanza.

LEGGI ANCHE -> MotoGP, Stoner dà un consiglio ai piloti: le dichiarazioni da “custodire”

Ducati vuole vincere il titolo MotoGP: parla Tardozzi

Davide Tardozzi in un’intervista concessa a MotoGP.com ha fatto il bilancio del 2021: «È stata una buona stagione. Abbiamo apportato modifiche importanti al team, cambiando entrambi i piloti, e siamo riusciti a lottare per il titolo quasi fino alla fine con Bagnaia. Nel complesso un’annata positiva. Do voto 9 alla squadra, perché è stato fatto un ottimo lavoro e l’atmosfera è incredibilmente buona. Speriamo di ottenere 10 l’anno prossimo».

Il team manager Ducati non nasconde la volontà di vincere il titolo piloti MotoGP. Pensa che Bagnaia e Miller possano lottare per farcela. Spende buone parole nei loro riguardi: «Ciò che apprezzo di può è il buon rapporto tra Pecco e Jack. Capiscono di essere rivali in pista, ma si rispettano molto e lavorano duramente insieme. Condividono i dati e si confrontano spesso dopo le prove. Sono consapevoli di poter trarre beneficio da questa collaborazione. Spero continuino così. Non vedo l’ora di vedere un pilota Ducati vincere nel 2022».