Dovizioso, grandi elogi da un collega: “Raramente sbaglia”

Dovizioso vive un momento particolare della sua carriera in MotoGP, ma non gli mancano rispetto e stima da parte dei suoi colleghi.

Il ritorno in MotoGP è stato molto difficile per Andrea Dovizioso. Essersi preso una pausa dopo l’addio a Ducati non l’ha aiutato e neanche il fatto di doversi adattare a una moto completamente diversa.

Inoltre va detto che la sua Yamaha M1 era la versione 2019 con qualche aggiornamento, disponeva dunque del miglior pacchetto tecnico possibile. Il 2021 per lui è stato più un anno per riadattarsi alla MotoGP, in attesa di fare un 2022 più da protagonista e con una moto factory.

MotoGP, Aleix Espargarò elogia Dovizioso

Dovizioso nella prossima stagione correrà con il team WithU Yamaha RNF di Razlan Razali, ma avrebbe potuto essere in Aprilia. Com’è noto, aveva effettuato alcuni test con la moto di Noale e poi ha rifiutato l’offerta del team veneto. Ha preferito attendere ed è arrivata, a sorpresa, l’occasione di salire su una M1.

Aleix Espargarò aveva dichiarato apertamente che stimava molto Dovizioso e che lo avrebbe voluto come suo compagno di squadra. Il forlivese ha deciso diversamente, ma resta la stima dello spagnolo e l’ha ribadita in un’intervista a MCN Sport: «È un pilota che ho sempre rispettato. So che non ha vinto quanto Marquez e Rossi, ma raramente ha commesso errori. Averlo come compagno di squadra sarebbe stato fantastico».

Espargarò conferma che gli sarebbe piaciuto avere Dovi in Aprilia, che comunque ha ingaggiato Maverick Vinales e pertanto gli ha messo vicino un teammate di ottimo livello. Nel 2022 la squadra di Noale punta a fare nuovi progressi dopo il buonissimo 2021. Vedremo se il pilota ex Ducati si ritroverà a pentirsi della sua scelta.