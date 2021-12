In arrivo il nuovo Fiat Scudo, disponibile anche con motore 100% elettrico. Scopri le caratteristiche del veicolo commerciale 2022.

Partono gli ordini per il nuovo Fiat Scudo, disponibile dal 2022 con motore elettrico o diesel. Massimo confort alla guida, con una posizione simile a quella di un’auto, mentre la posizione rialzata del sedile garantisce una visibilità ottimale sulla strada. Un veicolo commerciale davvero versatile per soddisfare le esigenze di chi fa di questo mezzo uno strumento di lavoro e fonte di reddito.

Completamente configurabile fino a 9 posti, i sedili sono ripiegabili per aumentare la capacità di carico, mentre i divisori pieghevoli permettono di trasportare 3 persone in più rispetto a un classico furgone. Le misure compatte, con una lunghezza che varia da circa 5 metri a 5,30 nella versione maxi, il nuovo Fiat Scudo può trasportare volumi di carico di 4.6, 5.3 o 6.1 m3 a seconda del passo e capacità fino a 1,4 t.

Configurazioni, motori e tecnologia

Un’altra caratteristica basilare di questo veicolo è la particolare modularità della cabina grazie al sistema Moduwork, in grado di trasformare il sedile del passeggero in una postazione di lavoro e in un ampliamento del vano carico. Quindi il nuovo Scudo è molto flessibile da soddisfare tutte le esigenze e tutti i tipi di cliente. Sarà disponibile in quattro configurazioni (Furgone, Furgone Crew Cab, Cabinato con cassone e Combi M1), tre livelli di allestimento (Easy, Business e Lounge) e quattro motorizzazioni diesel in aggiunta al propulsore elettrico.

La versione elettrica vanta una potenza di 136 CV. Quattro i motori diesel: 1,5 litri in declinazioni di potenza da 102 e 120 CV con cambio manuale a 6 marce. Il 2,0 litri da 145 CV con cambio a 8 marce in versione manuale o automatica e da 177 CV con cambio automatico a 8 marce. Molto completa anche la dotazione di sistemi di sicurezza che comprende riconoscimento automatico della segnaletica stradale; frenata d’emergenza automatica, Lane Departure Warning, telecamera posteriore per rendere più semplice la manovra di parcheggio.