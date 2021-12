Hamilton smette di seguire la F1 sui social: il ritiro è vicino?

Cosa sta succedendo ad Hamilton? Dopo la sconfitta rimediata ad Abu Dhabi il pilota Mercedes è in rotta di collisione con la F1.

Le chiavi di lettura sono due: o Lewis Hamilton non sa perdere, oppure quanto avvenuto una settimana fa a Yas Marina è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso di una storia d’amore ormai al capolinea. D’altronde come abbiamo spesso ripetuto l’inglese ha mille interessi e impegni al di fuori dalle piste e il mancato raggiungimento dell’obiettivo degli otto titoli potrebbe averlo spinto a valutare l’uscita immediata dal Circus per dedicarsi al cinema, piuttosto che alla musica o alla moda.

In attesa di scoprire quale delle due via sia quella corretta, riportiamo che nelle ultime ore, ancora ferito per il “furto” subito negli Emirati, il #44 ha smesso di seguire la F1 sui social, Instagram o Twitter che sia.

Gli ultimi movimentati giorni di Ham

Divo capriccioso o sportivo ferito, il 36enne si è ritrovato immerso in un tourbillon di eventi ed emozioni a partire da lunedì. Nominato “Sir” dal Principe Carlo d’Inghilterra in persona, l’asso di Stevenage si è fatto subito conoscere dal neo presidente della FIA Mohammed Ben Sulayem dopo aver disertato la cerimonia di premiazione organizzata dalla Federazione per motivi imprecisati.

Per il momento il britannico è sotto investigazione e presto potrebbe essere sanzionato dai federali, in quanto i primi tre classificati di ogni serie sono obbligati a presenziare all’evento di fine anno che celebra, appunto, tutti coloro che si sono distinti nelle corse automobilistiche. “Se sarà rivelata un’infrazione delle regole non vi sarà alcun perdono”, ha sostenuto fermo il successore di Todt.

Quindi, cosa succederà adesso? Mentre qualcuno ancora di ostina ad avvicinare il nome di Lewis alla Ferrari magari già nel 2023, potrebbe al contrario verificarsi un colpo di scena come fu il finale di 2016 con Rosberg.

Chiara Rainis