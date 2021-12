Gelo e neve: consigli utili per prendersi cura dell’auto

Le basse temperature costringono gli automobilisti che non hanno un box a seguire alcune procedure per mettersi in marcia in tutta sicurezza.

L’inverno è arrivato e le auto hanno bisogno di alcune attenzioni per poter essere impiegate in sicurezza. Le basse temperature mettono a dura prova i veicoli, soprattutto le parti meccaniche e la carrozzeria. Chi non ha un box auto deve fare i conti con lo strato di ghiaccio che si ritrova specialmente al mattino.

Per evitare l’ipotermia dell’auto ecco alcuni consigli suggeriti dal portale automobile.it. In caso di ghiaccio sul parabrezza occorre un raschietto prima di mettersi in marcia. Per evitare di perdere tempo bisognerebbe procurarsi un telo antighiaccio con cui ricoprire la vettura, oppure spruzzare un liquido antigelo che impedirà la formazione di ghiaccio senza farvi perdere tempo al mattino.

Viceversa, si può rimuovere il ghiaccio sul parabrezza versando dell’acqua tiepida, facendo attenzione che non sia calda onde evitare di danneggiarlo. In alternativa è possibile utilizzare il condizionatore indirizzando l’aria calda direttamente sul parabrezza ghiacciato.

Non è solo la carrozzeria a doversi difendere dal gelo, ma anche il motore. In questo senso va impiegato un olio motore specifico per le basse temperature, pratica consigliata nel libretto di uso e manutenzione della vettura. E’ altrettanto importante adottare un liquido antigelo per evitare che i liquidi di raffreddamento del motore possano congelare.

Infine serve massima attenzione alle gomme, adottando quelli invernali. Su diverse tratte stradali è possibile viaggiare solo con questo tipo di pneumatici, dal 15 novembre al 15 aprile. Le gomme invernali permettono una maggior aderenza con l’asfalto e riducendo lo spazio di frenata, così da aumentare la sicurezza di chi è a bordo.