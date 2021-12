Di Giannantonio incontra la Roma: regalo da Mourinho (FOTO e VIDEO)

Di Giannantonio, rookie MotoGP del 2022, ha fatto visita alla Roma presso il centro sportivo di Trigoria. Ha incontrato Mourinho e calciatori.

Dopo Francesco Bagnaia, un altro pilota MotoGP ha fatto visita alla sua squadra di calcio del cuore. Si tratta di Fabio Di Giannantonio.

Il pilota romano è tifoso della Roma e ieri si è recato a Trigoria per assistere all’allenamento della squadra giallorossa. Ha avuto modo di incontrare i giocatori e José Mourinho, che gli ha consegnato un bel regalo: la maglia con il suo cognome e il suo numero 49.

Una bella giornata per Di Giannantonio, che si sta godendo le vacanze prima di cominciare la preparazione per il prossimo campionato MotoGP. Nel 2022 sarà un esordiente nella classe regina del Motomondiale e guiderà la Ducati del team Gresini Racing, già provata in un test a Jerez a novembre. Dovrà essere bravo ad adattarsi in fretta e a dimostrarsi all’altezza di una categoria molto impegnativa.

