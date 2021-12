Verstappen vende la sua Honda Civic: ecco il prezzo

Fresco di titolo iridato, Verstappen ha deciso di vendere la propria auto. Il ricavato, abbordabile, andrà in beneficienza.

Max Verstappen ha deciso di dare una ripulita al suo prezioso garage colmo di vetture da sogno. Per questo si è affidato al rivenditore online CarNext, per piazzare sul mercato la sua Honda Civic Type R.

La vettura, messa a disposizione al prezzo non impossibile di 33.333 euro (giusto per non lasciare nulla al caso), sarà acquistabile a partire dal 23 dicembre. Il ricavato andrà a Wings for Life, ente benefico legato a Red Bull.

La macchina in questione non è una qualsiasi visto che il neo campione del mondo di F1 l’ha usata per recarsi sulle piste.

Non è una semplice auto usata

Va sottolineato che il veicolo in questione non verrà ceduto nelle condizioni in cui è stato lasciato, bensì sarà revisionato e ricondizionato al 100%. Per chi fosse interessato la Honda del #33 è già visionabile sul sito ufficiale della CarNext.

Ciò che conta, nel caso si capisse di desiderare l’ex compagna di viaggio di Mad Max come regalo di Natale, è non perdere tempo, in quanto il pilota con il rivenditore hanno deciso che il “premio” andrà al più veloce. In pratica, chi prima si prenota, vince.

Il fortunato, a quel punto non dovrà recarsi in alcun luogo per il ritiro perché il bolide verrà consegnato direttamente all’indirizzo indicato. A quel punto avverrà il pagamento che, come detto, verrà devoluto alla fondazione no-profit creata in sinergia dal patron del noto marchio di bibite Dietrich Mateschitz e dal due volte iridato di motocross Heinz Kinigadner. Per chiarezza,. l’associazione si occupa della raccolta fondi a sostegno delle cure per i paraplegici e per chi ha subito danni al midollo spinale.

Chiara Rainis