Verstappen punzecchia Hamilton: “Non mi dispiace per lui”

Verstappen non crede nel possibile ritiro di Hamilton e soprattutto non si dispiace per quello che gli è successo domenica.

Max Verstappen è letteralmente su di un altro pianeta in questi giorni. Il pilota olandese si è ritrovato dalla depressione per aver perso il Mondiale a vincerlo nelle ultime curve grazie ad un attacco aggressivo ai danni di Hamilton dopo la Safety Car.

Il finale però ha lasciato enormi strascichi di polemiche in F1, con la Mercedes che in un primo momento si era mossa addirittura per vie legali. Alla fine però la squadra tedesca ha deciso di fare un passo indietro e lasciare che il risultato della pista non venga intaccato da veleni esterni.

Verstappen non cambierà dopo il Mondiale

Come riportato da “Marca”, il neo campione del mondo Max Verstappen ha così commentato il suo titolo: “Sembra fantastico, ma per me è più una questione di viaggio: le ore, i giorni e gli anni passati per raggiungere questo obiettivo. Tutto questo però è incredibile. Ho bevuto un drink domenica, forse anche più di uno. Mi sono svegliato direttamente lunedì alle 13. Ho ancora sonno”.

L’olandese ha poi proseguito: “Non c’è stato un punto specifico dove ho capito che potevo farcela. Ogni gara è stata decisa dai dettagli. Ho già detto prima del tempo che non sarei cambiato. Sarò più rilassato sicuramente”.

Toto Wolff non digerisce la sconfitta: “Non lo supereremo mai”

Infine Verstappen ha così concluso parlando del suo grande avversario: “Non mi dispiace per Hamilton, ma posso capire quanto sia stato doloroso per lui. Le corse sono così e poi lui ha già vinto il titolo in questo modo. Non vedo motivo per cui debba ritirarsi. Alla fine l’anno prossimo lotterà per il suo 8° Mondiale”.

Antonio Russo