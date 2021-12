Porsche 911 GT3 vs Chevrolet Corvette C8: risultato scontato? (VIDEO)

In questo emozionante video vedremo la sfida su pista tra una Porsche 911 GT3 e una Chevrolet Corvette C8. Buona visione!

Ecco un’intrigante gara di accelerazione che mostra come l’ultima Porsche 911 GT3 si comporta contro una Chevrolet Corvette. La Porsche ha un vantaggio di potenza, ma la Chevrolet ha più coppia. Chi la spunterà?

L’ultima 911 GT3 ha un motore 4.0 litri flat-six aspirato che produce 502 cavalli e 469 Newton-metri di coppia. Quella presente in questo video ha un cambio a sette velocità, ma è disponibile anche un manuale a sei velocità.

La Corvette nasconde sotto il cofano un V8 da 6,2 litri aspirato naturalmente, ma questa è la versione europea meno potente con 475 cavalli e 613 Newton-metri) di coppia. Negli Stati Uniti, è possibile ottenere la Corvette con 495 CV e 637 Nm. La sua potenza viene invece gestita da un cambio a otto velocità.

Nella gara di accelerazione, la Corvette non può tenere il passo della sua rivale. La 911 GT3 prende un vantaggio iniziale e lo mantiene per tutta la distanza, distanziando la Chevrolet di parecchio.

Secondo i numeri nudi e crudi, la 911 GT3 raggiunge i 100 km/h in 3,2 secondi, mentre la Corvette ha bisogno di 3,7 secondi per raggiungere quella velocità. Per raggiungere i 200 kph, la Porsche ha bisogno di 10,6 secondi, e la Chevrolet raggiunge quella velocità in 13,9 secondi.

Per coprire un chilometro, la 911 GT3 ha bisogno di 20,1 secondi, mentre la Corvette richiederà 21,7 secondi. Perdere 1,7 secondi non è affatto poco per auto di questo calibro.

Saremmo curiosi di vedere come questa gara sarebbe andata a finire se ci fosse stata la nuova Corvette Z06 ad affrontare una 911 GT3. Il suo V8 da 5,5 litri produce 670 Cv e 623 Nm. Le specifiche della Chevrolet dicono che l’auto può raggiungere i 100 km/h in 2,6 secondi e coprire ii 400 m in 10,6 secondi. Questi numeri suggeriscono che la Z06 darebbe sicuramente del filo da torcere alla GT3 e forse riuscirebbe persino a batterla.

