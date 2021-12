Marc Marquez ammette: “La mia vita non ha senso senza moto”

Marquez è innamorato delle moto e del motociclismo. In un documentario di DAZN ha raccontato ciò che rappresenta tutto ciò per lui.

Natale si avvicina e anche il momento della visita che stabilirà se Marc Marquez dovrà operarsi o meno all’occhio destro. Com’è noto, soffre di diplopia e i tempi di recupero sono incerti.

Il pilota spagnolo spera di poter esserci al via della stagione MotoGP 2022, sogna di vincere ancora gare e titoli. Negli ultimi due anni è stato molto sfortunato e i suoi problemi fisici stanno preoccupando anche la Honda, che lo sta supportando al massimo ma che in ottica 2023-2024 sta anche valutando la possibilità di ingaggiare un altro top rider. Fabio Quartararo e Joan Mir sono i maggiori indiziati.

MotoGP, Marquez si racconta

Marquez in un’intervista concessa a DAZN ha spiegato il suo amore per il motociclismo: «La moto fa parte della mia vita. La mia vita ora non avrebbe senso senza la parola moto o senza motociclette, senza relazione con il motociclismo. Quello che senti sulla moto difficilmente o in pochissimi momenti della vita lo sento. Quella sensazione di libertà. Metti il rischio dove vuoi».

Si è parlato anche di cadute, uno dei maggiori pericoli che si affrontano gareggiando in moto e che possono lasciare delle conseguenze fisiche serie: «Normalmente i piloti interiorizzano molto quali sono cadute, rischi, dolore o infortuni. Si cade e si ha voglia di salire sulla moto, ma ci sono diversi casi in cui si cade e non si ha voglia di tornare in sella, ma si preferisce far trascorrere uno, due, tre giorni o più. Ma lì non puoi dimenticare che sei un pilota professionista. È il tuo ‘hobby’ e la tua passione, ma è anche la tua professione. Ci sono certi momenti in cui devi costringerti un po’ a salirci».

Marc ha anche raccontato qual è il feeling più negativo che può avvertire quando è in sella: «La sensazione peggiore con la moto è quando non ottieni le cose. A volte ti senti bene e cadi. Succede perché hai commesso un errore e la moto ha reagito. Ma quando, per X ragione, stai combattendo contro la situazione, è la sensazione peggiore».