Superbike, test Jerez: tempi e classifica Day-1. Rea leader

Superbike, test Jerez 2021: tempi ufficiali e classifica finale Day-1. Rea davanti con Kawasaki. Occhi puntati su BMW e Honda soprattutto.

La prima delle tre giornate di test privati Superbike a Jerez è andato ormai in archivio. In pista solo i team ufficiali Kawasaki, Honda, BMW e quello privato BMW Bonovo MGM.

Il miglior tempo è stato realizzato da Jonathan Rea 1’39″561. Il sei volte campione del mondo SBK ha lavorato sodo in ottica 2022, anno nel quale punta a riprendersi il trono del campionato. C’erano alcune novità da provare sulla ZX-10RR e domani proseguirà il lavoro per fare ulteriori progressi.

Secondo crono per Michael van der Mark in 1’40″161 con la BMW della squadra ufficiale. Non c’è ancora il nuovo motore, che verrà introdotto nel 2022 e dovrebbe portare la M 1000 RR a ridurre il gap rispetto alla concorrenza in termini di velocità in rettilineo.

Era interessante vedere il primo confronto tra l’olandese e il suo nuovo compagno di squadra Scott Redding, che ha concluso al sesto posto in 1’40″701. Ma grande curiosità c’era anche per i nuovi piloti Honda. Iker Lecuona ha ottenuto il quinto tempo in 1’40″621, mentre Xavi Vierge il settimo in 1’40″745. Entrambi alla ricerca del miglior feeling con la CBR1000RR-R Fireblade, che montava sospensioni Showa invece di Ohlins.

Alex Lowes, terzo con l’altra Kawasaki Ninja ZX-10RR, si è presentato a Jerez non condizioni fisiche non perfette. Dietro di lui Eugene Laverty con la BMW del team Bonovo MGM, battuto il nuovo compagno di squadra Loris Baz. Il francese è stato ultimo oggi con un crono di 1’41″135.

Superbike, test Jerez: tempi ufficiali e classifica finale Day-1

1. Jonathan Rea (Kawasaki), 1’39”561

2. Michael van der Mark (BMW), 1’40”161

3. Alex Lowes (Kawasaki), 1’40”454

4. Eugene Laverty (BMW), 1’40”612

5. Iker Lecuona (Honda), 1’40”621

6. Scott Redding (BMW), 1’40”701

7. Xavi Vierge (Honda), 1’40”745

8. Loris Baz (BMW), 1’41”135