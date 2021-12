Superbike, Chaz Davies verso la firma con BMW: i dettagli dell’offerta

Potrebbe essere in BMW il futuro di Chaz Davies, che ha ricevuto una proposta importante per un nuovo progetto che gli offre degli stimoli per il futuro.

Nel 2022 non vedremo Chaz Davies in pista nel Mondiale Superbike, dato che nel corso dell’ultima stagione ha annunciato il suo ritiro dal campionato. Tuttavia, potremmo comunque vederlo nel paddock.

Infatti, in queste settimane è in trattativa con la BMW per assumere il ruolo di coach. Un cambio radicale dopo tanti anni in sella a inseguire il sogno di vincere il titolo SBK. Ci era riuscito in Supersport, ma nella classe regina delle derivate di serie è arrivato al massimo secondo (tre volte).

Superbike, Davies verso l’accordo con BMW

Shaun Muir, team principal BMW nel Mondiale Superbike, ha confermato a Speedweek il possibile arrivo di Davies: «BMW gli ha offerto di fare il coach nel campionato del mondo Superbike e in quello Endurance. Non so a che punto siano le trattative, se ne occupa Marc Bongers e ne parleremo a Jerez questa settimana per cercare di trovare l’accordo».

Pur non occupandosi direttamente della negoziazione, Muir è molto favorevole all’ingaggio del gallese: «Ho suggerito di assumere un pilota esperto e attuale. Sostengo pienamente la proposta fatta a Chaz. Vogliamo che lavori con i piloti, interpreti le loro parole e osservi cosa fanno in pista. Ha passato molto tempo della sua vita in pista, conosce tutto. Dovrebbe scoprire come il nostro pacchetto può funzionare ai massimi livelli. Vogliamo un riferimento per i nostri piloti».

Questa settimana vede la BMW impegnata a Jerez per un test e potrebbe essere decisiva per la firma di Davies. Prima del weekend possono esserci aggiornamenti importanti sulla trattativa.