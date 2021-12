Pol Espargarò spiazzato: “In Honda non interessa la mia esperienza”

Pol Espargarò parla dell’evoluzione della Honda RC213V e della mancata necessità dei suoi feedback in KTM.

Per quattro stagioni Pol Espargarò ha contribuito a portare avanti il progetto KTM in MotoGP, poi la virata verso Honda. Il minore dei fratelli di Granollers sperava in un adattamento più veloce alla nuova moto, invece ha chiuso con risultati opachi il 2021, mentre i suoi ex compagni di marca, Miguel Oliveira e Brad Binder, hanno conquistato le loro prime vittorie.

Arrivato lo scorso inverno in HRC, Pol Espargarò avrebbe potuto portare informazioni utili relative alla KTM, invece in HRC non hanno mai preso in considerazione i dettagli sulla RC16 che avrebbe potuto fornire. “La verità è che non me l’hanno mai chiesto. Questo mi ha persino sorpreso”, ha detto Espargarò in un’intervista all’edizione spagnola di Motorsport.com. “Honda ha una linea molto chiara su come lavorare. A loro non importa cosa stanno facendo gli altri. Honda crede nel proprio potenziale. Sono estremamente forti e hanno una tecnologia che nessun altro ha. Honda vuole costruire la moto a modo suo e non copiare gli altri”.

Problemi in casa Honda

L’introduzione di una nuova carcassa Michelin ha causato non pochi problemi alla RC213V che ha sofferto di mancanza di trazione. Un risvolto comune a tutti i piloti del marchio, ma che dovrebbe risolversi con il modello 2022 che vedremo a Jerez. Nessuna informazione sulla RC16 è stata sfruttata per migliorare il feeling tra il prototipo dell’Ala dorata e il pilota catalano. “A loro non interessa tutta l’esperienza che porto con me. Si preoccupano di più del mio stile di guida e di ciò di cui ho bisogno per essere veloce. Poi traggono le loro conclusioni”.

Nel 2021 Pol Espargarò ha ottenuto un solo podio, un bottino sin troppo magro viste le aspettative ben più alte. Ma anche in KTM non hanno vissuto un buon campionato: “Hanno due piloti molto veloci e giovani l’anno prossimo. Non credo che la mia assenza sia stata un problema per loro. Anche nel 2021 hanno avuto ottimi risultati”.