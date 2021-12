Pecco Bagnaia incontra la Juventus: foto e video con la squadra

Campionato e test MotoGP del 2021 sono ormai in archivio e i piloti si godono vacanze e momenti di svago. Francesco Bagnaia ha deciso di fare visita alla Juventus, la sua squadra di calcio del cuore.

Pecco si è recato presso il centro sportivo bianconero JTC Continassa e ha osservato l’allenamento. Non è mancato l’incontro con Massimiliano Allegri e i giocatori. Si è fatto firmare la maglia da Giorgio Chiellini, al quale ha consegnato il libro Ducati sulla stagione 2021. Poi ha posato per delle foto anche con Federico Chiesa e Paulo Dybala.

Emozionante per Bagnaia incontrare la Juventus, che in Serie A non sta andando benissimo e che invece in Champions League si è classificata ogni ottavi come prima del girone. Assieme al pilota piemontese c’era anche Paolo Ciabatti, direttore sportivo Ducati.