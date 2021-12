Petrucci, dopo la Dakar nuova sfida negli Stati Uniti: accordo vicino

Petrucci nel 2022 potrebbe gareggiare negli Stati Uniti. C’è una trattativa avanzata con Ducati per approdare in MotoAmerica Superbike.

Danilo Petrucci nel 2022 non sarà in MotoGP, ma ha di fronte a sé comunque delle sfide molto stimolanti. Innanzitutto la Dakar.

A gennaio il pilota ternano sarà in azione con la KTM nella prestigiosa competizione che si svolgerà in Arabia Saudita. Un’avventura inedita e che lo motiva tantissimo. Si sta allenando al meglio per farsi trovare pronto, anche se all’esordio nel rally sarà molto difficile per lui ottenere un buon risultato. Darà comunque il massimo, su questo non c’è dubbio, è nella sua indole.

Petrucci in MotoAmerica Superbike con Ducati?

Ma il 2022 di Petrucci non finirà con la partecipazione alla Dakar. Infatti, trapela che è sempre più concreto il suo approdo nel campionato MotoAmerica per correre nella categoria Superbike. Un’operazione a cui Ducati lavora da settimane, convinta che il pilota ternano sia il profilo giusto per puntare a vincere negli Stati Uniti.

Secondo quanto rivelato da Motosprint, è praticamente fatta. Petrux salirà sulla Panigale V4 R del team Warhorse HSBK New York e godrà di un supporto tecnico diretto da parte di Ducati. La casa bolognese, che nel 2022 avrà ben otto prototipi in MotoGP e che sarà impegnata a vincere pure nei Mondiali Superbike e Supersport, è interessata a fare bene anche in MotoAmerica.

Perso Loris Baz, che è rientrato nel WorldSBK con il team BMW Bonovo MGC, al team Warhorse HSBK New York serve un nuovo top rider per cercare di battere la Yamaha, dominante e vincitrice del titolo nel 2021 con Jake Gagne. Petrucci potrebbe essere l’uomo giusto al posto giusto. Si attendono aggiornamenti sul futuro a stelle e strisce di Danilo.