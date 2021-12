Nel 2022 Luca Marini potrà contare su una Ducati factory, ma non potrà condividere più certi momenti con suo fratello Valentino Rossi.

Luca Marini ha chiuso la sua prima stagione in classe regina al 19° posto con 41 punti, a fronte dei 111 punti di Jorge Martin e dell’altro rookie Enea Bastianini a 102. A differenza loro Marini non è mai salito sul podio, ottenendo un 5° posto come miglior risultato e la soddisfazione di una prima fila nelle qualifiche di Misano 2.

Il bilancio stagionale

Tutto sommato una buona stagione, considerando che ha sempre tagliato il traguardo in tutte le 19 gare. “Per me è stato incredibile e una bella esperienza. Un sogno che si è avverato. Ho imparato molto e mi sono divertito”, ha detto il fratello di Valentino Rossi come riporta Motorsport-Total.com. “La MotoGP è un mondo completamente diverso da qualsiasi cosa abbia mai fatto prima. Ora devo concentrarmi sul miglioramento di me stesso e sul lavoro con il mio nuovo equipaggio per il prossimo anno. Voglio ottenere i risultati che desidero”.

Nel complesso, è stato un anno di apprendimento in cui ha dovuto sfruttare molti week-end per studiare la miglior ergonomia per la sua Ducati Desmosedici, dal momento che la sua altezza di 184 cm spinge ad una personalizzazione più drastica. Poi ha dovuto modificare la preparazione atletica: “In estate ero molto stanco e avevo bisogno di una pausa. Ora mi sento bene, molto meglio. Non smetterò di allenarmi perché lì non c’è molto tempo per la prossima stagione. Voglio allenarmi molto”.

2022 senza Valentino

Dal 2022 non potrà più condividere certi momenti insieme a suo fratello Valentino Rossi. “Il prossimo anno sarà diverso perché non viaggerò più con mio fratello e non saremo più nel paddock e in pista insieme”, ha aggiunto Luca Marini. “La sera ero spesso con lui in camper. Abbiamo guardato i dati delle prove o di altri sport, come la Formula 1 o una partita di Serie A. Con Valentino stiamo perdendo un riferimento nel paddock. Ma saremo a stretto contatto. Penso che saremo molto gialli anche nel vedere il futuro.”