Verstappen punzecchia Hamilton: “Non sa correre come me”

Ultime stoccate a parole prima del duello in pista tra Verstappen ed Hamilton. L’olandese minimizza le abilità di guida del rivale.

Fra poche ore, purtroppo o per fortuna, sarà tutto finito. Finalmente si scoprirà il nome del nuovo campione mondo di F1. La peculiarità di questa sfida sta nel fatto che i due principali contendenti al titolo Hamilton e Verstappen si trovano in vetta alla classifica a pari punti e l’esito della corsa odierna sarà determinante. Facile, dunque, attendersi manovre al limite e scorrettezze, anticipate da provocazioni a voce.

Chiamato a parlare del team avversario Max ha, senza nominarlo, criticato il boss della Stella Toto Wolff, reo di aver modificato il proprio atteggiamento. “Durante la stagione l’immagine che avevo di alcune persone è cambiata, non in modo positivo”, ha commentato il #33. “Non che mi dispiaccia, ma ho notato che quando c’è una forte pressione, alcuni mostrano un volto diverso. Solo allora viene fuori la loro vera natura”.

Il manager austriaco dipinto dunque come un doppiogiochista, mascherato da innocente e in realtà un diavoletto pronto a sobillare la FIA per i propri interessi.

Le ultime schermaglie tra Verstappen e Hamilton

Non bastasse il 24enne, che potrebbe essere il primo a spezzare il dominio Mercedes dal 2014, ne ha avute da dire anche nei confronti di Lewis, a suo avviso impaurito. “Penso di renderlo nervoso. È un pilota diverso da me, meno aggressivo. Non è capace di correre come me. Comunque non posso biasimarlo per questo, perché non ha potuto imparare da mio padre”, ha considerato con un pizzico di arroganza.

Tranquillizzando sulla questione spallate in stile Schumacher con Villeneuve nel 1997, il figlio d’arte ha punto l’avversario sull’aspetto più discusso, quello della superiorità della W12 sulla RB16B.

“Io sono il migliore. Se avessi avuto a disposizione la sua macchina la stagione sarebbe già stata decisa da tempo”, ha chiosato convinto e combattivo.

Chiara Rainis