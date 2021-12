Redding, primo test buono con la BMW. Muir: “Ha impressionato”

Redding ha avuto buone sensazioni dopo aver guidato la BMW a Estoril. Il team principal Muir è sorpreso dalle performance dell’ex Ducati.

Questa settimana Scott Redding ha debuttato sulla BMW M 1000 R a Estoril, in Portogallo. Una prima presa di contatto con la nuova moto per il pilota inglese.

La Ducati Panigale V4 R è molto diversa, a partire dal motore, e dunque lui dovrà essere molto bravo ad adattarsi in fretta. Nella settimana in arrivo farà un nuovo test, ma a Jerez, e ci saranno anche i team ufficiali Kawasaki e Honda in pista. Ultimi chilometri prima delle meritate vacanze e della preparazione a un Mondiale Superbike 2022 che dovrebbe essere nuovamente emozionante.

Superbike, Muir parla del debutto di Redding sulla BMW

Redding, essendo sotto contratto con Ducati fino a fine 2021, non può ancora parlare da pilota BMW e dire quali sono state le sue sensazioni in sella alla M 1000 RR. Lo può fare il team principal Shaun Muir, che a Speedweek ha spiegato com’è andata: «Scott ha provato per due mezze giornate, sempre nel pomeriggio. Ha fatto 40 giri per ciascuna. Il risultato è stato molto positivo e lui è contento del setting della moto. Abbiamo fatto diverse cose per farlo sentire a suo agio in sella e abbiamo anche apportato le modifiche all’elettronica in modo tale che ottenesse il feeling desiderato».

C’è soddisfazione nel box BMW per l’esordio del pilota britannico e si spera di fare passi avanti nel prossimo test in programma a Jerez: «Non abbiamo guardato i tempi – commenta Muir – e non puntavamo a questo. Comunque quello che ha mostrato è impressionante. La prima impressione è che non solo siamo felici, ma anche Scott sembra soddisfatto. Non ci sono stati problemi, cadute o altro. Non vediamo l’ora che arrivi il test a Jerez».