Valentino Rossi promosso, il test va a gonfie vele: “È rimasto molto felice”

A gennaio sarà su una Ferrari, ma intanto Valentino Rossi prova le auto su cui potrebbe correre un campionato Gt

Che Valentino Rossi non resterà a lungo fermo lo si sa. Smessi i panni di pilota MotoGP, il campione di Tavullia è già pronto per una nuova avventura. Ma su quattro ruote.

Negli anni Valentino Rossi ha provato diverse esperienze sulle auto, dai rally fino alle gare di gran turismo. Già almeno in un paio di occasioni, il numero 46 si è cimentato in corse internazionali. E con l’inizio del nuovo anno ha già pronto il suo debutto.

Quel vecchio amore con la Ferrari

Il pilota italiano infatti sarà alla 12 Ore del Golfo, prestigiosa gara endurance che si terrà l’8 gennaio sul circuito Yas Marina di Abu Dhabi, dove ora sono impegnate per l’ultimo atto del Mondiale 2021 le vetture di F1. Valentino correrà insieme al fidato amico Alessio ‘Uccio’ Salucci e al fratello Luca Marini, su una Ferrari 488 GT3 del Monster VR46 Kessel Racing team, con cui ha già corso in passato.

Non è detto però che anche in futuro il Dottore corra con Ferrari. Le opzioni sono tante, così come i campionati in cui correre. E in queste settimane sta provando il più possibile per capire le sue possibilità.

Valentino Rossi, test con Audi

Solo giovedì scorso Vale ha provato l’Audi R8 Lms Gt3 del team Wrt, che quest’anno ha conquistato il Gt World Challenge Europe 2021. Il tutto per capire le potenzialità su questo mezzo e nel caso dare vita a una collaborazione.

Il Dottore ha percorso 105 giri a Valencia e, secondo il team principal di Wrt Vincent Vosse, Valentino Rossi ne è rimasto entusiasta: “Si è trattato di un primo contatto tra Valentino e la nostra squadra. Voleva farsi un’opinione sull’Audi ed è stata un’occasione per constatare il livello del nostro team. Valentino sembrava molto felice. È riuscito a migliorare i suoi tempi in maniera costante, ma senza cercare la prestazione a ogni costo”. Insomma, magari Natale porterà consiglio e prima del 2022 arriverà anche l’annuncio tanto atteso.

