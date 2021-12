Chi vincerà il Mondiale? Ecco il responso di Leclerc e Sainz

Il duello Hamilton – Verstappen sta attraendo l’attenzione anche degli altri protagonisti della F1. I piloti Ferrari dicono la loro.

Qualcuno è totalmente disinteressato, qualcun altro invece ha ammesso che avrebbe preferito essere a casa sul divano per seguirsi la gara piuttosto che in abitacolo. Di certo c’è che la volata decisiva che vedrà impegnati Hamilton e Verstappen a Yas Marina continua a far discutere.

Le domande sull’argomento sono tante. Ad esempio, si faranno dispetti a vicenda? O ancora, qualche collega farà in modo di favorire uno o l’altro in corsa? Per ora non lo sappiamo, o meglio, lo scopriremo soltanto domenica. Per adesso, ciò che è noto è che la FIA ha annunciato punizioni severe (decurtazione di punti compresa) qualora dovesse intravvedere qualche scorrettezza o manovra al limite.

Qual è il pensiero della Ferrari

Ma tornando al testa a testa Lewis – Max, interrogati da Sky Italia sul tema Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dato il loro parere su chi effettivamente uscirà vincitore da questo estenuante campionato 2021.

“A me importa zero”, ha asserito il monegasco sorridendo per evitare di doversi sbilanciare in un pronostico.

Bocca cucita, ma un po’ più aperto l’iberico ha controbattuto: “Io ho una piccola preferenza, o comunque una sensazione su chi trionferà. Nomi però non ne faccio, altrimenti su Twitter e su Instagram mi uccidono. Adesso tutti gli schieramenti dei tifosi sono uno contro l’altro”, ha scherzato giocando sulla diplomazia e schierandosi dietro ai fan della massima serie.

I due driver del Cavallino si sono invece sbottonati di più per quanto riguarda il bilancio della proprio stagione. “Abbiamo fatto continui progressi, per cui ci teniamo a concludere bene il campionato”, ha sostenuto il #16, incitando la squadra a proseguire sulla strada intrapresa.

“Quest’anno abbiamo visto tanti passi avanti sull’auto e nel globale come gruppo. Siamo via via cresciuti, anche se non siamo ancora dove vorremmo essere!”, ha completato il discorso il #55.

Chiara Rainis