“È tra i più forti di sempre”: Espargarò promuove il campione

Il pilota di Aprilia Racing Aleix Espargarò confessa la sua grande ammirazione per un pilota del passato (e del presente).

Dani Pedrosa è un talento riconosciuto da tanti suoi colleghi ed ex rivali, nonostante non abbia mai centrato un titolo mondiale in classe regina. Dopo l’addio alla Honda ha assunto il ruolo di collaudatore in KTM portando la RC16 ad uno sviluppo considerevole nell’arco di pochi anni.

Di recente è stato il due volte campione del mondo Casey Stoner a rivolgergli parole d ammirazione, non solo per il suo stile di guida, ma anche per la sua personalità umile e mai ostile. Dani Pedrosa ha completato i suoi anni migliori nella classe regina tra il 2007 e il 2012, in coincidenza nel box Honda con grandi personaggi del calibro di Nicky Hayden, Andrea Dovizioso o Casey Stoner, chiudendo per tre volte come vicecampione (2007, 2010 e 2012 ). “Il modo in cui è stato in grado di trovare la velocità… faceva cose che a volte ti avrebbero fatto impazzire, ti chiedevi ‘come diavolo sta facendo questo?'”, ha commentato Stoner ai microfoni di MotoGP.com.

Adesso per il pilota di Sabadell arrivano anche gli elogi di Aleix Espargarò, pilota Aprilia che ha avuto l’onore di averlo come avversario per quattro stagioni in MotoGP. “Per me Dani Pedrosa è uno dei più talentuosi dell’intera storia del motociclismo, più della maggioranza dei campioni del mondo della classe regina”, ha affermato il maggiore dei fratelli di Granollers. “Girare dietro di lui è stato brutale”.

