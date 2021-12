La delusione di Nakagami: “Nei momenti importanti sono caduto”

Bilancio stagionale opaco per Takaaki Nakagami, 15° posto in classifica, alla sua seconda peggior stagione in classe regina.

Taka Nakagami ha chiuso la stagione 2021 al 15° posto finale, con il 4° posto di Jerez come miglior risultato, sette volte nella top-10. I risultati sono stati piuttosto deludenti per il pilota giapponese del team LCR Honda che ha superato di poco il compagno di box Alex Marquez, 16° con sei punti in meno.

A Nakagami è andata decisamente meglio nel 2020, dodici volte nella top-10, quattro volte tra i primi cinque. L’obiettivo per il prossimo anno, quando sarà la sua quinta stagione in MotoGP, è conquistare almeno il primo podio con la Honda RC213V. “Abbiamo avuto grossi problemi quest’anno rispetto allo scorso anno”, ammette il pilota nipponico. “Sin dall’inizio della stagione non eravamo messi troppo bene. La moto è stata migliorata passo dopo passo. Ma poi c’è stata sfortuna. Sono caduto un paio di volte e non sono riuscito a mettere insieme un intero fine settimana in modo corretto”.

Taka cade e si rialza

Il quindicesimo posto nella classifica generale finale è il secondo peggior risultato per il giapponese da quando milita nella classe regina. Solo nella sua stagione da rookie 2018 (20° posto con un solo piazzamento tra i primi 10) ha concluso peggio. “Sono deluso, soprattutto per la mia squadra”, ha detto Taka Nakagami dopo il finale di stagione al Ricardo Tormo di Valencia. “Quest’anno sono caduto spesso nei momenti importanti e ho buttato via punti importanti. Ma ora non possiamo tornare indietro. È stata solo una stagione difficile, soprattutto alla ripresa dopo la pausa estiva”.

Per il 2022 prova a vedere positivo e a ricominciare dal miglior crono stanziato nella prima delle due giornate di test IRTA a Jerez de la Frontera dello scorso novembre. “Né io né la squadra abbiamo mai nascosto la testa sotto la sabbia. Abbiamo sempre cercato di migliorare”.